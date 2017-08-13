طالب طلبة حفظ التراث قسم الفنون النّاجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة التي نظمتها مديرية التربية بالمدية بضرورة التدخل العاجل من طرف الوزيرة بن غبريت لحلّ الإشكال الذي صادفوه بعد تحفظ الوظيف العمومي بالمدية على ملفاتهم، ورفضها وهو ما حمل مديرية التربية بالمدية على تجميد تعييناتهم كأساتذة لمادة التربية الفنية في الطور المتوسط وكذا منعهم من حضور التربص المقام مؤخرا للأساتذة الناجحين وذلك بحجّة تحفظ الوظيف العمومي على طبيعة شهاداتهم وهم الذين قبلت ملفّاتهم في بادئ الأمر من المديرية بصفة عادية.
ورغم تردد الطلبة الناجحين من قسم التراث على مديرية التربية والوظيف العمومي بالمدية لإيجاد حلول عاجلة لقضيتهم، غير أنّهم ولحد كتابة هذه الأسطر يبقى الإشكال قائما رغم مراسلة الوظيف العمومي بالمدية المديرية العامّة للوظيفة العمومية بالعاصمة، والغريب في الأمر أنّ زملاءهم من حاملي نفس الشهادة تربصوا وتمّ تعيينهم بصفة عادية، هذا وقد أشار الطلبة المتحدثون للشروق إلى نصّ الملحق الوصفي للشهادة التي يحملونها والذين أطلعونا على نسخة منه، أين يتحدّث في أحد بنوده على مجالات التوظيف التي يحقّ لهم اقتحامها ومن بينها أستاذ تربية فنية، لتبقى بذلك 10مناصب عرضتها مديرية التربية الخاصّة بأستاذ تربية فنية طور متوسط شاغرة. ويبق الإشكال قائما في ولايتي المدية والبليدة دون الولايات الأخرى إلى حين تدخل الوزيرة بن غبريط شخصيا لحل الإشكال مع المديرية العامة للوظيفة العمومية.
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الوظيف العمومي رفض ملفاتهم رغم قبول ملفات زملائهم بباقي الولايات
طلبة حفظ التراث الناجحين بالمدية يطالبون بتدخل بن غبريت
ب. عبدالرّحيم
طالب طلبة حفظ التراث قسم الفنون النّاجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة التي نظمتها مديرية التربية بالمدية بضرورة التدخل العاجل من طرف الوزيرة بن غبريت لحلّ الإشكال الذي صادفوه بعد تحفظ الوظيف العمومي بالمدية على ملفاتهم، ورفضها وهو ما حمل مديرية التربية بالمدية على تجميد تعييناتهم كأساتذة لمادة التربية الفنية في الطور المتوسط وكذا منعهم من حضور التربص المقام مؤخرا للأساتذة الناجحين وذلك بحجّة تحفظ الوظيف العمومي على طبيعة شهاداتهم وهم الذين قبلت ملفّاتهم في بادئ الأمر من المديرية بصفة عادية.
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ورغم تردد الطلبة الناجحين من قسم التراث على مديرية التربية والوظيف العمومي بالمدية لإيجاد حلول عاجلة لقضيتهم، غير أنّهم ولحد كتابة هذه الأسطر يبقى الإشكال قائما رغم مراسلة الوظيف العمومي بالمدية المديرية العامّة للوظيفة العمومية بالعاصمة، والغريب في الأمر أنّ زملاءهم من حاملي نفس الشهادة تربصوا وتمّ تعيينهم بصفة عادية، هذا وقد أشار الطلبة المتحدثون للشروق إلى نصّ الملحق الوصفي للشهادة التي يحملونها والذين أطلعونا على نسخة منه، أين يتحدّث في أحد بنوده على مجالات التوظيف التي يحقّ لهم اقتحامها ومن بينها أستاذ تربية فنية، لتبقى بذلك 10مناصب عرضتها مديرية التربية الخاصّة بأستاذ تربية فنية طور متوسط شاغرة. ويبق الإشكال قائما في ولايتي المدية والبليدة دون الولايات الأخرى إلى حين تدخل الوزيرة بن غبريط شخصيا لحل الإشكال مع المديرية العامة للوظيفة العمومية.