اتخذت المجموعة الإقليمية لدرك العاصمة تحسبا للدخول الاجتماعي، جملة من التدابير والإجراءات لإنجاح هذا الحدث، وذلك بتسخير الوسائل المادية والبشرية الضرورية، مع ضمان التنسيق الدائم والمستمر مع مختلف السلطات الإدارية والمؤسسات التربوية والتعليمية.
أكد بيان صادر عن المجموعة الإقيليمة لدرك الجزائر أنه تم وضع مخطط ميداني يرتكز أساسا على تعزيز وتدعيم الدوريات والحواجز بقوات إضافية عبر الطرق السريعة والمحاور الرئيسية والثانوية بهدف ضمان سيولة مرورية مع التدخل الفوري لفك الاختناقات مع تخصيص دوريات محمولة وراجلة بمحاذاة مختلف المؤسسات التعليمية الواقعة في نطاق اختصاصها الإقليمي "مدارس ابتدائية – ثانويات - مراكز التكوين المهني – معاهد – أحياء جامعية"، إضافة إلى وضع نقاط مراقبة بالطرق المؤدية إلى هذه الأخيرة بهدف تأمين المتمدرسين من الاعتداءات وحمايتهم من تهور بعض السائقين، خاصة عند أوقات الدخول ومحاولة خلق جو من الطمأنينة والسكينة لدى المتمدرسين وأوليائهم.
كما وضعت المجموعة الإقليمية للدرك بالجزائر تحت تصرف مؤسسات التربية والتكوين وأولياء التلاميذ الرقم الأخضر المجاني "55-10" الذي يبقى في الخدمة على مدار 24/24 ساعة للتبليغ عن أي طارئ لطلب النجدة أو التدخل بالإضافة إلى موقع طريقي tarik.dz لطلب أي معلومة حول شبكة الطرقات وفي نفس الوقت تناشد وتحث جميع الساقة للتحلي بأكبر قدر ممكن من الحيطة والحذر عبر الطرقات مع احترام قانون المرور.
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بالتنسيق مع المؤسسات التربوية والتعليمية
الدرك يتبنى مخططا استثنائيا لتأمين الدخول الإجتماعي
نوارة.ب
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
اتخذت المجموعة الإقليمية لدرك العاصمة تحسبا للدخول الاجتماعي، جملة من التدابير والإجراءات لإنجاح هذا الحدث، وذلك بتسخير الوسائل المادية والبشرية الضرورية، مع ضمان التنسيق الدائم والمستمر مع مختلف السلطات الإدارية والمؤسسات التربوية والتعليمية.
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أكد بيان صادر عن المجموعة الإقيليمة لدرك الجزائر أنه تم وضع مخطط ميداني يرتكز أساسا على تعزيز وتدعيم الدوريات والحواجز بقوات إضافية عبر الطرق السريعة والمحاور الرئيسية والثانوية بهدف ضمان سيولة مرورية مع التدخل الفوري لفك الاختناقات مع تخصيص دوريات محمولة وراجلة بمحاذاة مختلف المؤسسات التعليمية الواقعة في نطاق اختصاصها الإقليمي "مدارس ابتدائية – ثانويات - مراكز التكوين المهني – معاهد – أحياء جامعية"، إضافة إلى وضع نقاط مراقبة بالطرق المؤدية إلى هذه الأخيرة بهدف تأمين المتمدرسين من الاعتداءات وحمايتهم من تهور بعض السائقين، خاصة عند أوقات الدخول ومحاولة خلق جو من الطمأنينة والسكينة لدى المتمدرسين وأوليائهم.
كما وضعت المجموعة الإقليمية للدرك بالجزائر تحت تصرف مؤسسات التربية والتكوين وأولياء التلاميذ الرقم الأخضر المجاني "55-10" الذي يبقى في الخدمة على مدار 24/24 ساعة للتبليغ عن أي طارئ لطلب النجدة أو التدخل بالإضافة إلى موقع طريقي tarik.dz لطلب أي معلومة حول شبكة الطرقات وفي نفس الوقت تناشد وتحث جميع الساقة للتحلي بأكبر قدر ممكن من الحيطة والحذر عبر الطرقات مع احترام قانون المرور.