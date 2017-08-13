انعكست أزمة المياه التي تعاني منها ولاية عنابة، على المركب الصناعي الكبير، حيث توقف الفرن العالي بمركب الحجار، منذ يومين عن العمل مؤقتا، ولم تتمكن المديرية العامة لمركب الحجار، من إيجاد حل سريع، فتقرّر توقيفه لمدة لن تقل عن شهر، حسب مصادرنا، من داخل المركب. في غياب أي وعد من السلطات المحلية لأجل إنقاذ مسار المركب، خاصة وأن سكان عنابة صاروا يتزوّدون منذ ما قبل عيد الأضحى المبارك بالصهاريج، أو بمعدل ساعة في كل ثلاثة أيام، وهو معدل لن يسمح بتزويد المركب الذي يحتاج إلى كمية كبيرة من المياه.
وما زاد في تعقيد مسار المركب الصناعي الكبير، هو أن كل وحداته تحتاج لكمية كبيرة من الماء، من أجل العمل، والفرن العالي، الذي يعتبر أهم ما في المركب العملاق، يحتاج إلى كمية أكبر من المياه حيث تمر فيه المياه بأنابيب متعددة، بشكل عمودي، لكي يقوم بالإنقاص من درجة الحرارة العالية جدا للفرن، وفي حالة غياب الماء فإن الفرن سيكون معرّضا للإنفجار كما أسرّ أحد المهندسين للشروق اليومي، لكن المشكلة هي أن المركب مزوّد بعدد كبير من الخزانات الضخمة للمياه التي من المفروض أن يتم تعبئتها في كل سنة، تحسبا لموسم الحرارة كإجراء احتياطي، لكنها نفذت هذه المرة، ولم يسبق وأن صادف المركب مشاكل مماثلة منذ أن تم فتحه في سبعينات القرن الماضي، وقد تم التحكم في الأزمة منذ أن دخلت عنابة في أزمة جفاف وانعدام المياه، وتم تسيير المركب لمدة قاربت الشهر، عبر الخزانات المتوفرة بالمركب، والتي كانت مليئة بالماء، بل إن تزويد المركب بالمياه الصالحة للشرب ساهم في معاناة سكان بلدية الحجار بولاية عنابة في ندرة المياه، وحتى السلطات المحلية ووالي عنابة الجديد، وجد صعوبة في حل هذه المشكلة خاصة أن انعدام المياه في المدينة أخرج المواطنين للاحتجاج كما حدث نهار أمس في حي لوري روز، حيث تشاجر من قطعوا الطريق للمطالبة بالماء مع المارة، وأصحاب السيارات وكادت الأمور أن تتحول إلى شجار جماعي لولا تدخل مصالح الأمن بقوة وهو ما جعل الالتفات إلى نقص المياه من مركب الحجار آخر اهتماماتهم.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
الأكثر تفاعلا
1"الترقوي المدعم" يعود قريبا.. بشروط
2وزراء ومسؤولون جزائريون "ضحايا" تجسس في زياراتهم إلى باريس!
3الخدمة الوطنية "تعلق" آلاف الناجحين في مسابقات التوظيف
4نخشى أن يكون حذف البسملة بداية لحذف الآيات القرآنية!
59 ملايين تلميذ.. اكتظاظ ولا إعادة للراسبين في البكالوريا من دون كشف نقاط الفصل الثالث
Français English
الرأي
حبيب راشدين
إدارة الأزمات على الطريقة الجزائرية
رشيد ولد بوسيافة
نحن من يذبح "الروهينغا"!
سليم قلالة
تحية إلى هؤلاء...
قادة بن عمار
انتهى مسلسل "تكوير" الشعب!
صالح عوض
الخديعة
محمد الهادي الحسني
"القراءة عبادة"
عبد الناصر
جزائر .. بلا "مونديال"!
عمار يزلي
"الجحش" بكاء على التعليم.. والتربية
محمد حمادي
الأبطال لا يمُوتون؟!
التهامي مجوري
قافلة: الجزائر - غزة.. ماذا يقال عنا وعنكم بعدئذ؟
الفيديو
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
دفاع الخضر المهلهل ووسطه الغائب.. عاملين مهمين ساهما في تشتيت المنتخب
الطموحات النووية لكوريا الشمالية
ألكاراز: حلم المنديال تبخر لكن سنفوز في المباريات المتبقية
كم تقدر قيمة الأضرار التي خلفها إعصار "هارفي"؟
مقتل المئات من الروهينغا وفرار الآلاف إلى حدود بنغلادش المغلقة
زامبيا تعبث بالمنتخب الوطني.. وألكاراز يكمل مشروع ليكانس
اكتشاف مذهل للتخلص من مرض السرطان
بريطانيا: إحياء الذكرى العشرين لوفاة "أميرة القلوب" ديانا
ألكاراز يشدد على نقاط مباراة زامبيا ومبولحي جاهز لموقعة لوزاكا
احتجاجات المياه جعلته آخر اهتمامات المسؤولين
انعدام المياه يشلّ الفرن العالي بمركب الحجار بعنابة
آمال رمضاني
انعكست أزمة المياه التي تعاني منها ولاية عنابة، على المركب الصناعي الكبير، حيث توقف الفرن العالي بمركب الحجار، منذ يومين عن العمل مؤقتا، ولم تتمكن المديرية العامة لمركب الحجار، من إيجاد حل سريع، فتقرّر توقيفه لمدة لن تقل عن شهر، حسب مصادرنا، من داخل المركب. في غياب أي وعد من السلطات المحلية لأجل إنقاذ مسار المركب، خاصة وأن سكان عنابة صاروا يتزوّدون منذ ما قبل عيد الأضحى المبارك بالصهاريج، أو بمعدل ساعة في كل ثلاثة أيام، وهو معدل لن يسمح بتزويد المركب الذي يحتاج إلى كمية كبيرة من المياه.
تغطيات ذات صلة
الدرك يتبنى مخططا استثنائيا لتأمين الدخول الإجتماعي
مجلس الوزراء يقلص مدة زيارة بن غبريط إلى ورقلة
انعدام المياه يشلّ الفرن العالي بمركب الحجار بعنابة
بوتفليقة: المرحلة صعبة.. وعلى الجميع تجاوز الاختلافات السياسية
غلق الحوار يعطل ملفات المنح والترقيات والخدمات الاجتماعية
وما زاد في تعقيد مسار المركب الصناعي الكبير، هو أن كل وحداته تحتاج لكمية كبيرة من الماء، من أجل العمل، والفرن العالي، الذي يعتبر أهم ما في المركب العملاق، يحتاج إلى كمية أكبر من المياه حيث تمر فيه المياه بأنابيب متعددة، بشكل عمودي، لكي يقوم بالإنقاص من درجة الحرارة العالية جدا للفرن، وفي حالة غياب الماء فإن الفرن سيكون معرّضا للإنفجار كما أسرّ أحد المهندسين للشروق اليومي، لكن المشكلة هي أن المركب مزوّد بعدد كبير من الخزانات الضخمة للمياه التي من المفروض أن يتم تعبئتها في كل سنة، تحسبا لموسم الحرارة كإجراء احتياطي، لكنها نفذت هذه المرة، ولم يسبق وأن صادف المركب مشاكل مماثلة منذ أن تم فتحه في سبعينات القرن الماضي، وقد تم التحكم في الأزمة منذ أن دخلت عنابة في أزمة جفاف وانعدام المياه، وتم تسيير المركب لمدة قاربت الشهر، عبر الخزانات المتوفرة بالمركب، والتي كانت مليئة بالماء، بل إن تزويد المركب بالمياه الصالحة للشرب ساهم في معاناة سكان بلدية الحجار بولاية عنابة في ندرة المياه، وحتى السلطات المحلية ووالي عنابة الجديد، وجد صعوبة في حل هذه المشكلة خاصة أن انعدام المياه في المدينة أخرج المواطنين للاحتجاج كما حدث نهار أمس في حي لوري روز، حيث تشاجر من قطعوا الطريق للمطالبة بالماء مع المارة، وأصحاب السيارات وكادت الأمور أن تتحول إلى شجار جماعي لولا تدخل مصالح الأمن بقوة وهو ما جعل الالتفات إلى نقص المياه من مركب الحجار آخر اهتماماتهم.