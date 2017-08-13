معظم أغانيه من توقيع الموسيقار نوبلي فاضل.. المُنشد كمال رزوق يُحّضر لطرح جديده "مازال الحال"

يضع "منشد الشارقة 7"، كمال رزوق، هذه الأيام، اللمسات الأخيرة على ألبوم إنشادي جديد سيطرحه قريبا. ويضم الألبوم -كما علمته "الشروق اليومي"-خمسة عناوين هي: "مازال الحال" التي سبق طرحها "سينغل" و"يا بلادي" و"رمضان" و"شمس الحرية" و"أنا فتى أمين"، وهي معظمها من ألحان الموسيقار نوبلي فاضل.

"رزوق" الذي كان آخر حفل له في رمضان الماضي من تنظيم الديوان الوطني للثقافة والإعلام ONCI، عاد لينتقد بعض المؤسسات الثقافية بسبب ما أسماه بتهميش الأصوات الإنشادية. وقد ظهر ذلك من خلال منشور كتبه جاء فيه: "أفكر في تغيير اسمي لكمال الصغير أو كمال العاصمي أو الوهراني أو الشاب الزربوعي.. حينها فقط أضمن لكم مشاركتي في كل حصة تلفزيونية وكل مهرجان رسمي، وتصبح لي علاقات طيبة مع المنتجين، ونسبة المشاهدات لأعمالي ترتفع، وعائدات حفلاتي تتضاعف وجمهوري يزداد وتخصص لي وزارة الثقافة استقبالا رسميا في المطار بعد كل تتويج سأفكر وفكروا معي!!".