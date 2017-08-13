تمكنت، مؤخرا، الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالقصر في بجاية، من اكتشاف 71 شجيرة للقنب الهندي مزروعة على مساحة تقارب 200 متر مربع داخل حقل في منطقة جبلية بالقصر..
وحسب الرائد قوادرية، فإنه بناء على معلومات وردت إلى مصالح الدرك الوطني، تنقل أفراد الكتيبة بالتنسيق مع القطاع العملياتي لولاية بجاية وتم تشكيل دورية قامت بتطويق وتمشيط المكان وهذا بالاستعانة بفصائل التدخل وعناصر الشرطة التقنية والكلاب البوليسية، وهي العملية التي أسفرت عن اكتشاف 71 شجيرة من القنب الهندي مزروعة على مساحة تقدر بنحو 200 متربع مربع، داخل حقل بمنطقة نائية بالقصر.
وأضاف الرائد قوادرية الذي قاد هذه العملية النوعية أن التحقيقات متواصلة من أجل الكشف عن الجناة.
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اكتشاف حقل للقنب الهندي ببجاية
توفيق بن يحيى
تمكنت، مؤخرا، الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالقصر في بجاية، من اكتشاف 71 شجيرة للقنب الهندي مزروعة على مساحة تقارب 200 متر مربع داخل حقل في منطقة جبلية بالقصر..
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وحسب الرائد قوادرية، فإنه بناء على معلومات وردت إلى مصالح الدرك الوطني، تنقل أفراد الكتيبة بالتنسيق مع القطاع العملياتي لولاية بجاية وتم تشكيل دورية قامت بتطويق وتمشيط المكان وهذا بالاستعانة بفصائل التدخل وعناصر الشرطة التقنية والكلاب البوليسية، وهي العملية التي أسفرت عن اكتشاف 71 شجيرة من القنب الهندي مزروعة على مساحة تقدر بنحو 200 متربع مربع، داخل حقل بمنطقة نائية بالقصر.
وأضاف الرائد قوادرية الذي قاد هذه العملية النوعية أن التحقيقات متواصلة من أجل الكشف عن الجناة.