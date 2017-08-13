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شراكة بين "لافارج" و"أسروت" لـ"تجميل" طرقات العاصمة
وقع كل من المدير العام لمؤسسة "أسروت" جمال جخابة، والمدير العام لشركة "لافارج" للإسمنت الجزائر فيليب موران، الأربعاء، اتفاقية شراكة لتجسيد الخرسانة التجميلية لولاية الجزائر.
وأكدت لافارج في بيان لها، استلمت "الشروق" نسخة عنه، أن هذه الشراكة عبارة عن ثمرة إرادة مشتركة بين ولاية الجزائر وأسروت ولافارج، لتنفيذ حلول فعالة لبناء وترميم مستدام لطرقات العاصمة مع تحقيق أهداف جمالية وخفض التكاليف والمواعيد النهائية للتسليم.
ويستعمل المشروع قطع الحجر الطبيعي والرخام المصقول، للاستخدام الداخلي والخارجي، وفقا لما أكده البيان.
Laid - France2017/09/06 على 22:301
آيما فرنسا آحزمي لي سروالي
كريم2017/09/06 على 22:322
من جهة الرئيس يقول بأننا نمر بمرحلة صعبة، ومن جهة أخرى تعقد صفقات التبذير في تزيين طرقات العاصمة! قالو للعمية واش خصك قالت ليهم الكحل!
يوسف عليه السلام كان شابا وذا علم طلب من الملك أن يجعله أمينا على اقتصاد المملكة، والملك لم يقل له سأوظف قريبي أو شيات، بل جعله وزيرا على خزائن كل المملكة نظرا لما رآه من حلم مرعب تأكل فيه بقرات عجاف البقرات السمان! تخيلوا أن يحلم فينا أي شخص بسبع بقرات عجاف يأكلن سبعا سمان، ووالله إنه سيكون حلما وكابوسا مرعب جدا! ومسؤولينا لا يهمهم الأمر مادام ممتلكاتهم بالخارج