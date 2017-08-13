شراكة بين "لافارج" و"أسروت" لـ"تجميل" طرقات العاصمة

وقع كل من المدير العام لمؤسسة "أسروت" جمال جخابة، والمدير العام لشركة "لافارج" للإسمنت الجزائر فيليب موران، الأربعاء، اتفاقية شراكة لتجسيد الخرسانة التجميلية لولاية الجزائر.

وأكدت لافارج في بيان لها، استلمت "الشروق" نسخة عنه، أن هذه الشراكة عبارة عن ثمرة إرادة مشتركة بين ولاية الجزائر وأسروت ولافارج، لتنفيذ حلول فعالة لبناء وترميم مستدام لطرقات العاصمة مع تحقيق أهداف جمالية وخفض التكاليف والمواعيد النهائية للتسليم.

ويستعمل المشروع قطع الحجر الطبيعي والرخام المصقول، للاستخدام الداخلي والخارجي، وفقا لما أكده البيان.