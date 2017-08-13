أثار نشر الفنانة سهيلة بن لشهب، لصورة تجمعها بالمخرج الشاب ياسين محفوظ، تساؤل العديد من محبيها إن كان هناك مشروع عمل سيجمع بينهما؟؟ وهل ستكون أغنية "LOCA" التي تتحضر "بنت العرب" لإطلاقها في غضون أيام مشروع فيديو كليب سيكون من إخراج "محفوظ"؟؟
يذكر أن "بن لشهب" اختيرت مؤخرا من بين أفضل الفنانات اللاتي حققن إنجازات مهمة في مجال الفن والموسيقى على مستوى قارة إفريقيا لسنة 2017، حيث ستستلم في هذا الصدد جائزة من موقع"Most Influential Young Africans 2017". وضمت القائمة الفنانة أمل بوشوشة أيضا، فيما غاب عن القائمة الفنانون المصريون.
من جهة أخرى، تلقت سهيلة دعوة لتكريمها من مهرجان بروكسيل للسينما والفن الذي سيقام في 28 من شهر أكتوبر 2017، والذي سيتم خلاله تكريم الفنانة السورية سُلاف فواخرجي أيضا والفنان اللبناني وليد توفيق في حفل كبير سيقام في بلجيكا.
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في انتظار تكريمها بـ"مهرجان بروكسيل للسينما والفن"..
سهيلة بن لشهب تصوّر "لوكا" مع المخرج ياسين محفوظ
رابح. ع
أثار نشر الفنانة سهيلة بن لشهب، لصورة تجمعها بالمخرج الشاب ياسين محفوظ، تساؤل العديد من محبيها إن كان هناك مشروع عمل سيجمع بينهما؟؟ وهل ستكون أغنية "LOCA" التي تتحضر "بنت العرب" لإطلاقها في غضون أيام مشروع فيديو كليب سيكون من إخراج "محفوظ"؟؟
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يذكر أن "بن لشهب" اختيرت مؤخرا من بين أفضل الفنانات اللاتي حققن إنجازات مهمة في مجال الفن والموسيقى على مستوى قارة إفريقيا لسنة 2017، حيث ستستلم في هذا الصدد جائزة من موقع"Most Influential Young Africans 2017". وضمت القائمة الفنانة أمل بوشوشة أيضا، فيما غاب عن القائمة الفنانون المصريون.
من جهة أخرى، تلقت سهيلة دعوة لتكريمها من مهرجان بروكسيل للسينما والفن الذي سيقام في 28 من شهر أكتوبر 2017، والذي سيتم خلاله تكريم الفنانة السورية سُلاف فواخرجي أيضا والفنان اللبناني وليد توفيق في حفل كبير سيقام في بلجيكا.