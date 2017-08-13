جرفت سيول واد النسا في بلدية بريان بولاية غرداية، الثلاثاء، فتاة تدعى نعيمة" ذات سبع سنوات، على إثر انزلاق التربة بحافة مجرى الوادي، التي كانت واقفة عليها، وقد عثر عليها صباح أمس الأربعاء على بعد نحو 7 كلم من مكان سقوطها، من طرف ست وحدات للحماية المدنية، قدمت من بلديات زلفانة، القرارة، غرداية، متليلي، حاسي لفحل، إضافة إلى وحدة بريان، وقد انطلقت محاولات البحث عن الجثة الثلاثاء، بمساعدة مواطنين متطوعين، وقد سهروا بحثا عنها، وصعبت المهمة بجريان المياه، وظلام الليل.
وحسب عائلة نعيمة، فقد طلبت من والدها مرافقته لمشاهدة منظر قدوم الوادي، قبل أن تعود إلى مدرستها مع زملائها، إلا أن القدر خطفها عشية الدخول المدرسي.
وقد عرفت عدة وديان في إقليم غرداية نشاطا، بفعل التساقط الغزير للأمطار في اليومين الأخيرين، والتي تسببت في سقوط بعض النخيل بمتليلي، وتجمع الأتربة والحصى على بعض الطرقات، على غرار الطريق الولائي رقم 33 الرابط بين بريان والقرارة. وقد عبّر سكان غرداية عن فرحتهم الكبيرة بقدوم الوديان، بعد أن عرفت جفافا لفترة، مما دعا بمصالح الحماية المدنية لجميع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، لتجنب أخطار الغرق.
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حمو أوجانة
جرفت سيول واد النسا في بلدية بريان بولاية غرداية، الثلاثاء، فتاة تدعى نعيمة" ذات سبع سنوات، على إثر انزلاق التربة بحافة مجرى الوادي، التي كانت واقفة عليها، وقد عثر عليها صباح أمس الأربعاء على بعد نحو 7 كلم من مكان سقوطها، من طرف ست وحدات للحماية المدنية، قدمت من بلديات زلفانة، القرارة، غرداية، متليلي، حاسي لفحل، إضافة إلى وحدة بريان، وقد انطلقت محاولات البحث عن الجثة الثلاثاء، بمساعدة مواطنين متطوعين، وقد سهروا بحثا عنها، وصعبت المهمة بجريان المياه، وظلام الليل.
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وحسب عائلة نعيمة، فقد طلبت من والدها مرافقته لمشاهدة منظر قدوم الوادي، قبل أن تعود إلى مدرستها مع زملائها، إلا أن القدر خطفها عشية الدخول المدرسي.
وقد عرفت عدة وديان في إقليم غرداية نشاطا، بفعل التساقط الغزير للأمطار في اليومين الأخيرين، والتي تسببت في سقوط بعض النخيل بمتليلي، وتجمع الأتربة والحصى على بعض الطرقات، على غرار الطريق الولائي رقم 33 الرابط بين بريان والقرارة. وقد عبّر سكان غرداية عن فرحتهم الكبيرة بقدوم الوديان، بعد أن عرفت جفافا لفترة، مما دعا بمصالح الحماية المدنية لجميع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، لتجنب أخطار الغرق.