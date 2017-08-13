من 22 سبتمبر إلى 4 نوفمبر القادم تشكيليون جزائريون يعرضون أعمالهم بلندن

يعرض العديد من الفنانين التشكيليين الجزائريين أعمالهم برواق الفن "P21 Gallery" بلندن من 22 سبتمبر إلى 4 نوفمبر المقبل في إطار تظاهرة "Pop Art FromNorthafrica " (بوب آرت من شمال إفريقيا) حسبما علم لدى التشكيليين المشاركين.

وسيحضر هذه التظاهرة مجموعة من الفنانين الشباب بينهم آمال بن عودية ومريم ميغ و"الموستاش" (هشام كاوة) ووليد بوشوشي وسفيان سي ميرابط إلى جانب تسعة فنانين آخرين من نفس التوجه الفني يمثلون تونس وليبيا والمغرب ومصر.

ويتميز الفنانون المشاركون بإبداعاتهم في مجال "بوب آرت" (الفن الشعبي/ فن البوب) وهو تيار فني ساخر يجمع العديد من التوجهات الفنية بمختلف الصور البصرية للثقافة الشعبية كالإشهار والشريط المرسوم وقصاصات الجرائد.. وقد ظهر أول مرة بالمملكة المتحدة ثم بالولايات المتحدة الأمريكية في خمسينيات القرن الماضي.

وينظم هذه التظاهرة الفنية رواق "P21 Gallery" -وهو مؤسسة فنية مستقلة تم تأسيسها لترقية الفن والثقافة من منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي- وهذا بالتعاون مع عدة مؤسسات ثقافية محلية بينها"المركز العربي البريطاني.