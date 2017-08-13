دعا والي البليدة مصطفى العياضي، أول أمس، إلى وضع مخطط عمراني لبلدية الشريعة يتلاءم مع طبيعة وخصوصية المنطقة الجبلية والسياحية.
وأعطى المسؤول الأول تعليمات على هامش زيارة عمل وتفقد قادته إلى بلديات دائرة أولاد يعيش (الشريعة وبني مراد وأولاد يعيش) بوضع مخطط عمراني لها نظرا إلى خصوصيتها وتميزها بالطابع الجبلي والسياحي في آن واحد ليتلاءم مع البيئة المحلية.
ويجب أن يساهم هذا المخطط - كما قال- أيضا في وقف زحف الإسمنت على الثروة الحيوانية والنباتية من خلال اختيار الأراضي الصالحة للبناء من عدمها وتحديد الطابع العمراني بهذه المنطقة الجبلية ذات الطبيعة الخلابة.
وسيتضمن هذا المخطط أيضا خريطة للطرقات الخاصة بالجولات الراجلة والخاصة بالسيارات والمسالك المستعملة في إطفاء حرائق الغابات.
ودعا إلى عقد مؤتمر دولي في هذا الصدد، بهدف الاستفادة من التجارب الدولية في تهيئة هذا النوع من المناطق وتجنب الأخطاء التي ارتكبت في السابق، مطالبا أيضا بخلق نشاطات استثمارية في هذه البلدية الفقيرة لزيادة مصادر الدخل المالي لها وتنويعه.
وقام العياضي في إطار هذه الزيارة التفقدية، بالوقوف على عدد من المشاريع التنموية بالبلديات الثلاث أهمها زيارة مشروع إنجاز مركب سياحي لمستثمر خاص بالشريعة وإنجاز مجمع مدرسي بخزرونة ببني مراد شارفت به الأشغال على النهاية وإنجاز مدرسة للمكفوفين بأولاد يعيش تتسع لـ120 مقعد بيداغوجي و60 سريرا للتلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة (الابتدائي والمتوسط والثانوي).
كما عقد الوالي على هامش هذه الزيارة، جلسة عمل مع المنتخبين المحليين استمع خلالها لانشغالاتهم واقتراحاتهم والتي تركزت معظمها حول النقل العمومي والمدرسي والمطالبة بإنجاز مشاريع سكنية وتنموية.
وناشد الوالي مسؤولي البلديات والمنتخبين العمل على تنويع الدخل المالي وجلب الاستثمار مهما كان نوعه لتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
كما شدد على ضرورة منح الأولوية خلال هذه السنة لقطاعي التربية والتكوين لأنه يمثل مستقبل البلاد، وذلك من خلال القضاء على الاكتظاظ في المدارس وتوفير المطاعم المدرسية والتدفئة وغيرها من التجهيزات اللازمة للتلاميذ.
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الوالي دعا إلى عقد مؤتمر دولي للاستفادة من التجارب الأجنبية
مخطط عمراني لوقف زحف الإسمنت ببلدية الشريعة في البليدة
ق. م
دعا والي البليدة مصطفى العياضي، أول أمس، إلى وضع مخطط عمراني لبلدية الشريعة يتلاءم مع طبيعة وخصوصية المنطقة الجبلية والسياحية.
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وأعطى المسؤول الأول تعليمات على هامش زيارة عمل وتفقد قادته إلى بلديات دائرة أولاد يعيش (الشريعة وبني مراد وأولاد يعيش) بوضع مخطط عمراني لها نظرا إلى خصوصيتها وتميزها بالطابع الجبلي والسياحي في آن واحد ليتلاءم مع البيئة المحلية.
ويجب أن يساهم هذا المخطط - كما قال- أيضا في وقف زحف الإسمنت على الثروة الحيوانية والنباتية من خلال اختيار الأراضي الصالحة للبناء من عدمها وتحديد الطابع العمراني بهذه المنطقة الجبلية ذات الطبيعة الخلابة.
وسيتضمن هذا المخطط أيضا خريطة للطرقات الخاصة بالجولات الراجلة والخاصة بالسيارات والمسالك المستعملة في إطفاء حرائق الغابات.
ودعا إلى عقد مؤتمر دولي في هذا الصدد، بهدف الاستفادة من التجارب الدولية في تهيئة هذا النوع من المناطق وتجنب الأخطاء التي ارتكبت في السابق، مطالبا أيضا بخلق نشاطات استثمارية في هذه البلدية الفقيرة لزيادة مصادر الدخل المالي لها وتنويعه.
وقام العياضي في إطار هذه الزيارة التفقدية، بالوقوف على عدد من المشاريع التنموية بالبلديات الثلاث أهمها زيارة مشروع إنجاز مركب سياحي لمستثمر خاص بالشريعة وإنجاز مجمع مدرسي بخزرونة ببني مراد شارفت به الأشغال على النهاية وإنجاز مدرسة للمكفوفين بأولاد يعيش تتسع لـ120 مقعد بيداغوجي و60 سريرا للتلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة (الابتدائي والمتوسط والثانوي).
كما عقد الوالي على هامش هذه الزيارة، جلسة عمل مع المنتخبين المحليين استمع خلالها لانشغالاتهم واقتراحاتهم والتي تركزت معظمها حول النقل العمومي والمدرسي والمطالبة بإنجاز مشاريع سكنية وتنموية.
وناشد الوالي مسؤولي البلديات والمنتخبين العمل على تنويع الدخل المالي وجلب الاستثمار مهما كان نوعه لتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
كما شدد على ضرورة منح الأولوية خلال هذه السنة لقطاعي التربية والتكوين لأنه يمثل مستقبل البلاد، وذلك من خلال القضاء على الاكتظاظ في المدارس وتوفير المطاعم المدرسية والتدفئة وغيرها من التجهيزات اللازمة للتلاميذ.