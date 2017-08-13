طالب مساهمون في الشركة الجزائرية للبناء والترميم والتهيئة، ساكرا، وزير العدل حافظ الأختام بالتدخل العاجل لوضع حد لما وصفوه "التجاوزات الخطيرة والمخالفة للقانون" التي يمارسها في حقهم وفي حق الشركة المدير العام السابق لشركة "ايكوتاح" المحلة الذي تم عزله بسبب قضايا الاختلاس والتزوير واستعمال المزور والتي صدرت بشأنها أحكام جزائية سالبة للحرية حسب نص الرسالة التي بعث بها إلى الوزير الأول أحمد أويحيي تحوز "الشروق" نسخة منها.
وذلك بعد اقتحام المدير السابق للشركة مقر المؤسسة والاستيلاء على جميع مكاتب الشركة وملحقاتها بما في ذلك الوثائق الإدارية والأختام وصكوك البنكية وجميع الملفات القانونية والإدارية والتقنية والحسابات والخزينة، كما حمل هؤلاء شركة الحراسة والمراقبة التي تتولى تأمين وحراسة مقر الشركة كامل المسؤولية.
وتبرأ مجلس إدارة الشركة في بيان له من كل الإجراءات غير القانونية لعقد جمعية عامة عادية أو غير عادية من دون الموافقة من مجلس الإدارة لشركة "ساكرا اكوتاح" سابقا واعتبرها باطلة وغير قانونية وهذا بناء على القانون الأساسي لشركة ساكرا.
من جهته، أخلى السيد ريحي مصطفي الممثل الشرعي والقانوني لمجمع ريحي ساكرا مسؤوليته الإدارية والقانونية عن أي تصرف أو إجراء يقوم به المدير السابق، وهو من شأنه الإضرار بمصالح عمالها، داعيا مصالح وزير العدل إلى تنفيذ الأحكام القضائية الصادر عن محكمة الحراش.
يذكر أنه بتاريخ 14 نوفمبر 2006 تم التنازل عن الشركة العمومية الاقتصادية "ايكوتاح" لفائدة العمال الأجراء بموجب عقد البيع على أساس نص المادة 29 من الأمر التشريعي 01-04 المؤرخ في 20 أوت 2001، ومنه انتقلت كل الخصوم والأصول إلى شركة الأجراء المستردين المسماة ساكرا، وبالتالي يشمل بيع "المؤسسة العمومية اقتصادية"، رأس مالها أسهمها الاجتماعية، سنداتها وقيمها، وأموالها العقارية والمنقولة قاعدتها التجارية بعناصرها المادية والمعنوية وكل الخصوم والأصول.
وأشار المساهمون في ذات الرسالة أن النزعات القضائية والتوقف عن العمل منذ سنة 2015 ألحق أضرارا مادية ومعنوية يتحمل تبعتها العمال والموظفون.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
الأكثر تفاعلا
1إطلاق حملة لجمع 600 مليون لمريض في حاجة إلى عملية في الصين
2طلبة حفظ التراث الناجحين بالمدية يطالبون بتدخل بن غبريت
3احتجاج على القوائم الإنتخابية أمام محافظة الأفلان بتندوف
4وفاة أم وجنينها بمستشفى تيغنيف في معسكر
516 حزبا تسحب استمارات الترشح بالبويرة
Français English
الرأي
محمد بوالروايح
نحو تأسيس عقد اجتماعي وسياسي من أجل الجزائر
سليم قلالة
مشروعنا الوطني.. من البسملة إلى الماء...
عمار يزلي
بأيّ حال عدت يا عيد؟
محمد الهادي الحسني
من "الإنجيل" إلى القرآن
قادة بن عمار
مذبحة "ميانمار" وصفقة "نايمار"!
حبيب راشدين
إدارة الأزمات على الطريقة الجزائرية
رشيد ولد بوسيافة
نحن من يذبح "الروهينغا"!
سليم قلالة
تحية إلى هؤلاء...
قادة بن عمار
انتهى مسلسل "تكوير" الشعب!
صالح عوض
الخديعة
الفيديو
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
دفاع الخضر المهلهل ووسطه الغائب.. عاملين مهمين ساهما في تشتيت المنتخب
الطموحات النووية لكوريا الشمالية
ألكاراز: حلم المنديال تبخر لكن سنفوز في المباريات المتبقية
كم تقدر قيمة الأضرار التي خلفها إعصار "هارفي"؟
مقتل المئات من الروهينغا وفرار الآلاف إلى حدود بنغلادش المغلقة
زامبيا تعبث بالمنتخب الوطني.. وألكاراز يكمل مشروع ليكانس
اكتشاف مذهل للتخلص من مرض السرطان
بريطانيا: إحياء الذكرى العشرين لوفاة "أميرة القلوب" ديانا
ألكاراز يشدد على نقاط مباراة زامبيا ومبولحي جاهز لموقعة لوزاكا
بعد اقتحام مقر شركة البناء والترميم "ساكرا" بالحراش
مساهمون يطالبون وزير العدل بوقف الاعتداء ويتبرؤون من استعمال أختام المؤسسة
س. ع
طالب مساهمون في الشركة الجزائرية للبناء والترميم والتهيئة، ساكرا، وزير العدل حافظ الأختام بالتدخل العاجل لوضع حد لما وصفوه "التجاوزات الخطيرة والمخالفة للقانون" التي يمارسها في حقهم وفي حق الشركة المدير العام السابق لشركة "ايكوتاح" المحلة الذي تم عزله بسبب قضايا الاختلاس والتزوير واستعمال المزور والتي صدرت بشأنها أحكام جزائية سالبة للحرية حسب نص الرسالة التي بعث بها إلى الوزير الأول أحمد أويحيي تحوز "الشروق" نسخة منها.
تغطيات ذات صلة
وفاة شخص وجرح أفراد عائلته في موكب زفاف بخنشلة
مساهمون يطالبون وزير العدل بوقف الاعتداء ويتبرؤون من استعمال أختام المؤسسة
مخطط عمراني لوقف زحف الإسمنت ببلدية الشريعة في البليدة
السيول تجرف تلميذة بغرداية
وفاة أم وجنينها بمستشفى تيغنيف في معسكر
وذلك بعد اقتحام المدير السابق للشركة مقر المؤسسة والاستيلاء على جميع مكاتب الشركة وملحقاتها بما في ذلك الوثائق الإدارية والأختام وصكوك البنكية وجميع الملفات القانونية والإدارية والتقنية والحسابات والخزينة، كما حمل هؤلاء شركة الحراسة والمراقبة التي تتولى تأمين وحراسة مقر الشركة كامل المسؤولية.
وتبرأ مجلس إدارة الشركة في بيان له من كل الإجراءات غير القانونية لعقد جمعية عامة عادية أو غير عادية من دون الموافقة من مجلس الإدارة لشركة "ساكرا اكوتاح" سابقا واعتبرها باطلة وغير قانونية وهذا بناء على القانون الأساسي لشركة ساكرا.
من جهته، أخلى السيد ريحي مصطفي الممثل الشرعي والقانوني لمجمع ريحي ساكرا مسؤوليته الإدارية والقانونية عن أي تصرف أو إجراء يقوم به المدير السابق، وهو من شأنه الإضرار بمصالح عمالها، داعيا مصالح وزير العدل إلى تنفيذ الأحكام القضائية الصادر عن محكمة الحراش.
يذكر أنه بتاريخ 14 نوفمبر 2006 تم التنازل عن الشركة العمومية الاقتصادية "ايكوتاح" لفائدة العمال الأجراء بموجب عقد البيع على أساس نص المادة 29 من الأمر التشريعي 01-04 المؤرخ في 20 أوت 2001، ومنه انتقلت كل الخصوم والأصول إلى شركة الأجراء المستردين المسماة ساكرا، وبالتالي يشمل بيع "المؤسسة العمومية اقتصادية"، رأس مالها أسهمها الاجتماعية، سنداتها وقيمها، وأموالها العقارية والمنقولة قاعدتها التجارية بعناصرها المادية والمعنوية وكل الخصوم والأصول.
وأشار المساهمون في ذات الرسالة أن النزعات القضائية والتوقف عن العمل منذ سنة 2015 ألحق أضرارا مادية ومعنوية يتحمل تبعتها العمال والموظفون.