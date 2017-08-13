لقي إطار سام بخنشلة مصرعه، عصر الثلاثاء، وأصيب أربعة من أفراد عائلته بجروح بين الطفيفة والخطيرة، إثر انقلاب سيارة سياحية كان على متنها الضحايا، واصطدامها بسيارة أخرى، في حادث مرور وقع لموكب زفاف على مستوى طريق تاوزيانت ـ أريس.
كان الضحايا من ضمن المشاركين فيه، إثر مناورة من سيارة أخرى، حاول صاحبها تجاوز مركبة أمامه.
وقد تم نقل جثة الضحية والجرحى، من قبل وحدة الحماية المدنية، إلى المركز المتقدم تاوزيانت، إلى مستشفى المدينة وفتحت مصالح الدرك بدورها تحقيقا في ظروف القضية.
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وفاة شخص وجرح أفراد عائلته في موكب زفاف بخنشلة
طارق. م
لقي إطار سام بخنشلة مصرعه، عصر الثلاثاء، وأصيب أربعة من أفراد عائلته بجروح بين الطفيفة والخطيرة، إثر انقلاب سيارة سياحية كان على متنها الضحايا، واصطدامها بسيارة أخرى، في حادث مرور وقع لموكب زفاف على مستوى طريق تاوزيانت ـ أريس.
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كان الضحايا من ضمن المشاركين فيه، إثر مناورة من سيارة أخرى، حاول صاحبها تجاوز مركبة أمامه.
وقد تم نقل جثة الضحية والجرحى، من قبل وحدة الحماية المدنية، إلى المركز المتقدم تاوزيانت، إلى مستشفى المدينة وفتحت مصالح الدرك بدورها تحقيقا في ظروف القضية.