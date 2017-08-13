أبرمت إدارة جامعة محمد بوضياف في المسيلة، الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع إدارة مصنع "لافارج" لإنتاج الإسمنت، تدخل في إطار الانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي للجامعة، حسب ما أفاد به الدكتور ناجح مخلوف رئيس دائرة الإعلام والاتصال والتظاهرات العلمية في تصريح لـ"الشروق".
واستنادا إلى ذات المتحدث، فإن اجتماعا موسعا ضم مسؤولي الجامعة والمصنع يهدف إلى تقوية العلاقات بين الطرفين من أجل آفاق وتطلعات أخرى، حيث أبرز في الصدد ذاته مدير الجامعة البروفيسور كمال بداري ـ حسب محدثنا ـ أن الهدف الأساسي هو تقديم منتج تكوين ذي فعالية له علاقة باحتياجات المؤسسة وكذلك تحسين تكوين الطلبة وإشراك إطارات المصنع في الاستشارات والتوجيهات المتعلقة بمسارات التكوين.
كما خلص اللقاء إلى وضع لجنة مشتركة من أجل تحديد برنامج عمل لتحديد ورسم الأهداف والاحتياجات الأساسية بين الجانبين تنطلق في العمل خلال الأسبوع المقبل لدراسة ومناقشة عدة نقاط أبرزها تحضير برنامج تكوين تمثل في التخصصات التي تتوفر عليها الجامعة والتعليم المكثف للغات الموجه إلى إطارات المصنع، مع إشراك إطارات مؤسسة "لافارج" في التكوين والتأطير وإعداد عروض تكوينية تتماشى مع احتياجات المؤسسة الاقتصادية وتحديد وتأطير مختلف الاحتياجات وتصنيف قائمة المهن التي تستقطب بقوة التوظيف.
والجدير بالذكر أن اللجنة المشتركة ستقوم- حسب الدكتور ناجح مخلوف- بتنظيم زيارات إلى كل الوحدات الاقتصادية على مستوى الولاية.
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اتفاقية تعاون بين "لافارج" وجامعة محمد بوضياف
أحمد قرطي
أبرمت إدارة جامعة محمد بوضياف في المسيلة، الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع إدارة مصنع "لافارج" لإنتاج الإسمنت، تدخل في إطار الانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي للجامعة، حسب ما أفاد به الدكتور ناجح مخلوف رئيس دائرة الإعلام والاتصال والتظاهرات العلمية في تصريح لـ"الشروق".
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واستنادا إلى ذات المتحدث، فإن اجتماعا موسعا ضم مسؤولي الجامعة والمصنع يهدف إلى تقوية العلاقات بين الطرفين من أجل آفاق وتطلعات أخرى، حيث أبرز في الصدد ذاته مدير الجامعة البروفيسور كمال بداري ـ حسب محدثنا ـ أن الهدف الأساسي هو تقديم منتج تكوين ذي فعالية له علاقة باحتياجات المؤسسة وكذلك تحسين تكوين الطلبة وإشراك إطارات المصنع في الاستشارات والتوجيهات المتعلقة بمسارات التكوين.
كما خلص اللقاء إلى وضع لجنة مشتركة من أجل تحديد برنامج عمل لتحديد ورسم الأهداف والاحتياجات الأساسية بين الجانبين تنطلق في العمل خلال الأسبوع المقبل لدراسة ومناقشة عدة نقاط أبرزها تحضير برنامج تكوين تمثل في التخصصات التي تتوفر عليها الجامعة والتعليم المكثف للغات الموجه إلى إطارات المصنع، مع إشراك إطارات مؤسسة "لافارج" في التكوين والتأطير وإعداد عروض تكوينية تتماشى مع احتياجات المؤسسة الاقتصادية وتحديد وتأطير مختلف الاحتياجات وتصنيف قائمة المهن التي تستقطب بقوة التوظيف.
والجدير بالذكر أن اللجنة المشتركة ستقوم- حسب الدكتور ناجح مخلوف- بتنظيم زيارات إلى كل الوحدات الاقتصادية على مستوى الولاية.