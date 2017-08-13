كوريا الشمالية تحتفل بتجربتها النووية السادسة

أقامت كوريا الشمالية احتفالاً شعبياً تكريماً للعلماء الذين ساهموا في إجراء أكبر تجربة نووية في تاريخ هذا البلد، وأطلقت الألعاب النارية في سماء بيونغ يانغ كما خرجت مسيرات حاشدة في المدينة.

وأصطف سكان بيونغ يانغ في الشوارع، مساء الأربعاء، لإلقاء التحية على العلماء الذين كانوا داخل حافلات سارت بهم في المدينة، كما تجمع عشرات الآلاف في ساحة كيم ايل سونغ لتهنئتهم على جهودهم.

وأكدت بيونغ يانغ، الأحد، أنها أجرت تجربة ناجحة على قنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها على الصاروخ البالستي العابر للقارات، ما أثار تنديداً دولياً قوياً وفاقم التوترات.

وأحدثت التجربة النووية السادسة التي أجرتها كوريا الشمالية زلزالا بقوة 6.3 درجات، حسب ما أعلن المعهد الجيولوجي الأمريكي. وتبعت الزلزال هزة بقوة 4.6 درجات، الأمر الذي أثار أسئلة حول احتمال حصول "انهيار" في موقع الانفجار وانتشار المواد المشعة في الأجواء.

وقال المتحدثون في الاحتفال الشعبي الحاشد، أن جيش كوريا الشمالية "سوف يضع حداً لقدر الإمبرياليين الأمريكيين الذين يشبهون العصابات عبر أقوى الضربات الاستباقية التي لا ترحم إذا ما أشعلوا سواء هم أم جحافل الخونة حرباً"، كما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.