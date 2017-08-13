في ألبوم تعامل فيه مع موزعين سويديين وعالميين.. الشاب مامي: ديوعالمي و"بتونس بيك" بتوزيعات رايوية!!

بعد إطلالته غير الموفقة في ختام مهرجان "تيمقاد" الأخير، يتجه اهتمام أمير الراي الشاب مامي في الوقت الراهن، للعمل على ألبومه الغنائي الجديد.. هذا الألبوم الذي كان يفترض أن يطرح منه "البرانس" أغنية منفردة (سينغل) بعد انقضاء شهر رمضان الماضي يتبعها بفيديو كليب مباشرة، يبدو أنه سيعرف بعض التأخير والتأجيل أيضا.

آخر الأخبار الواردة من مُعسكر الأستوديو الذي يجري فيه تسجيل الألبوم، كشفت أن سبب التأجيل يعود هذه المرة لقرار مامي طرح "ديو" في آخر لحظة. كما كشف ذات المصدر أن مامي قرر إعادة تسجيل أغنية الفنانة الراحلة وردة الجزائرية "بتونس بيك" بتوزيع رايوي جديد، وهو ما سبق وكشفناه حصريا خلال لقائنا أمير الراي على هامش صالون الإبداع الثالث بمقر ديوان "أوندا" .

يُشار إلى أن الشاب مامي سجل هذا الألبوم بفرنسا بمعية موزعين عالميين، منهم موسيقيون سويديون، وسيتضمن أغان موزعة بآلات تقليدية على غرار الكمنجات، كما ستأخذ بعض أغانيه الشكل الأوبرالي في الأداء.