رغم سحب السلطات المنتوج إثر وفاة طفل بتيزي وزو "حقن الشكولاطة" القاتلة لا تزال تباع بالبويرة

يضرب التجار بولاية البويرة عرض الحائط، تعليمة وزارة التجارة التي أصدرتها منتصف شهر أوت الفارط مراسلة عاجلة الى كافة مديرياتها تأمر فيها أعوان الرقابة وقمع الغش بالتحرّك العاجل، لسحب الشكولاطة القاتلة المعلبة في الحقن والمستوردة من تركيا لمنع تكرار حادثة تيزي وزو والتي أدت الى وفاة طفل.

وقفت الشروق خلال جولة استطلاعية بالعديد من المحلات التجارية بعاصمة الولاية، على استمرار عرض وبيع "الشوكلاطة القاتلة"، حيث أكد التجار أنهم يبيعون شكولاطة الحقن المستوردة بطريقة عادية ويتهافت على شرائها الأطفال، خاصة وأن سعرها لا يتعدى 50 دج، مؤكدين أنهم الى غاية كتابة هذه السطور، لم تزرهم الفرق التفتيشية التابعة لمصالح التجارة، ولم يتم بعد إبلاغهم بالتعليمة الوزارية الخاصة بمنع تسويق الشكولاطة المعلبة في الحقن.

ومن جهة أخرى استنكر العديد من الأولياء عرض شكولاطة الحقن بالمحلات، وهي تجلب أنظار أبنائهم نظرًا لألوانها وأشكالها الجذابة. ويتخوف الكثير من تكرار حادثة تيزي وزو التي وقعت جوان الفارط والتي أدت الى وفاة طفل لا يتعدى عمره 12 سنة بعد أن حاول نزع سدّادة الحقنة التي تحتوي على الشكولاطة، وعند الضغط عليها دخلت حلقه وعلقت هناك، فتوفي اختناقا خلال تحويله إلى مستشفى محمد نذير الجامعي بتيزي وزو.

للتذكير فان عائلة أضحية شكولاطة الحقن القاتلة القاطنة ببلدية تيزي راشد بتيزي وزو، سبق لها وأن ناشدت عن طريق "الشروق" وزير التجارة بالإسراع في سحب الشكولاطة المستوردة من تركيا من الأسواق، بعد أن تسببت في وفاة ابنهم "قريفوا صالح " البالغ من العمر 12 سنة، والذي كان أنجب التلاميذ بمتوسطة متراك عمر بتيزي راشد.

كما أنه مباشرة بعد وفاة المرحوم "صالح" يوم 18 ماي الفارط، أسرع تجار كل بلديات ولاية تيزي وزو إلى سحب المنتوج من محلاتهم، وهذا قبل صدور التعليمة الوزارية خوفا من تكرار الحادثة الخطيرة التي أودت بحياة طفلا في ربيع عمره.