حصل عليها خلال زيارته للرياض هذه هي هدايا ترامب الشخصية من السعودية

نشرت صحيفة ديلي بيست قائمة بالهدايا الملكية الثمينة التي عاد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من السعودية، بعد أن حضر قمة الرياض في ماي الماضي، وبعضها من دولة الكويت الجارة والتي كانت حاضرة في الاجتماع، فيما لم تذكر الصحيفة أي هدايا إماراتية أو من دول أخرى، حسب ما نقل موقع "عربي 21"، الخميس.

واللافت في الأمر أن ترامب كان يعيب على منافسته على منصب الرئيس هيلاري كلينتون، تلقيها أموالاً سعودية، بسبب ما قال وقتها إنها دولة تضطهد المرأة.

وحسب ما ترجم "عربي21"، من رد على طلب الصحيفة الكشف عن الهدايا التي تلقاها ترامب، قال البيت الأبيض، إن الرئيس تلقى ما لا يقل عن 83 هدية منفصلة.

ولا يسمح الدستور الأمريكي للرئيس بالاحتفاظ بالهدايا الباهظة الثمن وتعتبر ملكاً للولايات المتحدة الأمريكية، فيما يسمح له فقط بالاحتفاظ بالهدايا زهيدة الثمن والرمزية.

ومن بين الهدايا أعمال فنية ولوحة للرئيس ترامب، وأسلحة تقليدية ما بين سيوف وخناجر وحاملات ذخيرة جلدية وأوشحة من الفرو الطبيعي، ومشغولات فضية مرصعة بالأحجار الكريمة ولوحة فنية كبيرة تمثل المرأة السعودية، التي قال ترامب إن المملكة تضطهدها.

وكان ترامب اتهم السعوديين خلال حملته الانتخابية بالمسؤولية عن أحداث 11 سبتمبر، وقال إنهم ينبغي عليهم أن يدفعوا أو سنتوقف عن شراء نفطهم.

ونقلت الصحيفة عن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، قولها إن قبول ترامب زيارة السعودية أولاً يشير بوضوح إلى أنه يعيد ترتيب الأولويات وإن الأولوية العليا لأمريكا مع السعودية هي علاقة أكثر ربحية مع زبونها الأول عالمياً في مجال الأسلحة.

وأعلن ترامب عن صفقة سلاح مع السعودية بـ110 مليارات دولار وصفقات بلغ مجموعها 350 ملياراً على مدى 10 سنوات.

وفي ما يأتي قائمة الهدايا التي عاد بها ترامب من السعودية:

1- أربعة أزواج من الصنادل الجلدية.

2- شماغ سعودي بما في ذلك العقال الأسود والقبعة.

3- رداء من الصوف البني.

4- رداء من فراء الفهد المذهب.

5- رداء من فراء النمر الأبيض.

6- رداء قطني أسود مع حافظة ذخيرة جلدية.

7- رداء قطني أخضر مع حافظة ذخيرة جلدية.

8- رداء قطني مطرز مع حافظة ذخيرة جلدية.

9- غطاء رأس أسود وذهبي من الصوف.

10- شماغ تقليدي أبيض.

11- شماغ تقليدي أبيض وأحمر.

12- كتاب عن الزي التقليدي السعودي.

13- شماغ قطني أبيض.

14- رداء أبيض.

15- زوج من الصنادل الجلدية بني وأصفر.

16- زوج من الصنادل الجلدية لون أخضر.

17- زوج من الصنادل الجلدية لون أخضر.

18- سترة سوداء وبنية مطرزة بالذهب.

19- كتاب عن الزي السعودي.

20- زوج من الصنادل الجلدية بني وفضي.

21- زوج من الصنادل الجلدية بني وأخضر.

22- قميص أبيض من القطن والحرير.

23- رداء من الشيفون الأصفر مع وشاح (عباءة).

24- صدرية حريرية من دون أكمام من القطن.

25- شماغ تقليدي لون أبيض وأحمر.

26- صندوق من خمسة أوشحة بأشكال مختلفة.

27- سترة خفيفة من الصوف المذهب لون أبيض.

28- سترة خفيفة من الصوف المذهب لون أسود.

29- ثلاثة قمصان من الصوف (أسود، بني، أزرق).

30- غطاء رأس (طاقية) بألوان ذهبية وفضية.

31- عقال أسود من الصوف.

32- عقال أسود من الصوف.

33- عقال أسود من الصوف.

34- عقال أسود من الصوف.

35- رداء من الشيفون الأصفر المطرز بالذهب (عباءة).

36- رداء أرجواني مع بطانة من فراء النمر الأبيض.

37- سترة خفيفة من الصوف المذهب لون أبيض.

38- خمس قطع شماغ كشمير بأشكال مختلفة.

39- سترة من الحرير الأبيض دون أكمام.

40- رداء من الشيفون لون وردي مطرز باللون الفضي والذهبي.

41- خنجر مصنوع من الفضة النقية مع غمد من اللؤلؤ.

42- قميص حريري أبيض من جيوب.

43- صندوق من الصنادل الجلدية بأشكال مختلفة.

44- رداءين من القطن لون أزرق.

45- قميص من الصوف الأزرق.

46- شماغان من الكشمير.

47- رداء أسود من صوف الأغنام (عباءة).

48- رداء من صوف الأرانب (عباءة).

49- قميص أسود تقليدي مطرز بالأزهار مع حاملة ذخيرة جلدية.

50- قميص برتقالي تقليدي مطرز بالأزهار مع حاملة ذخيرة جلدية.

51- قميص رمادي تقليدي مطرز بالأزهار مع حاملة ذخيرة جلدية.

52- قميص أخضر تقليدي مطرز بالأزهار مع حاملة ذخيرة جلدية.

53- ثلاثة سترات من الصوف الخفيف (بني، أسود، أبيض).

54- سيف كبير، وخنجر، حامل ذخيرة من الجلد.

55- بطانتين من الصوف من الحجم الكبير.

56- ثلاثة قمصان وردية من القطن وواحد أزرق.

57- ثلاثة أردية من القطن (عباءة).

58- ثلاثة صناديق عطر ماركا روجا.

59- ثلاثة قمصان قطنية وتي شيرت رياضي وقبعة رأس بيسبول.

60- لوحتين بالخط العربي.

61- مجموعتين من العطور الزيتية كل مجموعة من ثلاث قطع.

62- صندوق خشبي كبير مذهب مليء بمجموعة من الكلونيا.

63- صندوق خشبي كبير مليء بمجموعات مختلفة من الكلونيا.

64- صندوق جلدي كبير يحتوي عبوة كبيرة من عطور باسم القاسم.

65- زي نسائي سعودي تقليدي أسود مذهب.

66- ثلاثة فساتين نسائية منسوجة يدويا ومطرزة.

67- ميدالية شرف ذهبية مع أوراقها الرسمية (شهادة).

68- حامل بخور فضي.

69- نسخة من الدستور الكويتي.

70- قلم تشوبارد.

71- ساعة مكتب تشوبارد.

72- أربعة صناديق من العملات الكويتية المطلية بالذهب.

73- منحوتة على شكر بئر نفط.

74- حقيبة يد.

75- تمثال برونزي لحيوان (بقر البحر).

76- بطانتين من الصوف من الحجم الكبير.

77- صندوق كبير يحتوي سيفا وخنجرا وحامل ذخيرة.

78- سيف.

79- ثلاثة ثياب سعودية تقليدية.

80- أعمال فنية كبيرة من القماش تصور المرأة السعودية.

81- ثلاثة صناديق مزخرفة مليئة الحلي الصغيرة وكتب الأطفال.

82- عمل فني يجسد صورة للرئيس ترامب.

83- عمل فني كبير من الخط العربي.