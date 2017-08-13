أشرف الوزير الأول أحمد أويحيى، على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير وتنظيم انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المزمع تنظيمها يوم 23 نوفمبر المقبل.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، الخميس، أن اللجنة التي يترأسها الوزير الأول هيئة تنصب عشية كل استشارة انتخابية وتضم وزراء القطاعات المعنية بتنظيم الانتخابات وعلى رأسهم وزارتا الداخلية والعدل إلى جانب مصالح الأمن.
وسمح لقاء اليوم حسب المصدر بتسجيل انطلاق عدد من العمليات على غرار مراجعة الهيئة الانتخابية وفتح إيداع قوائم الترشحات، كما سمح اللقاء بتنسيق العمليات المقبلة للقطاعات المعنية بتحضير اقتراع 23 نوفمبر المقبل.
وخلص البيان إلى أن اللجنة تأكدت من أنه سيتم تقديم كل الدعم اللوجستي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
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أويحيى ينصب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير وتنظيم المحليات
وليد.ع
أشرف الوزير الأول أحمد أويحيى، على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير وتنظيم انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المزمع تنظيمها يوم 23 نوفمبر المقبل.
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وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، الخميس، أن اللجنة التي يترأسها الوزير الأول هيئة تنصب عشية كل استشارة انتخابية وتضم وزراء القطاعات المعنية بتنظيم الانتخابات وعلى رأسهم وزارتا الداخلية والعدل إلى جانب مصالح الأمن.
وسمح لقاء اليوم حسب المصدر بتسجيل انطلاق عدد من العمليات على غرار مراجعة الهيئة الانتخابية وفتح إيداع قوائم الترشحات، كما سمح اللقاء بتنسيق العمليات المقبلة للقطاعات المعنية بتحضير اقتراع 23 نوفمبر المقبل.
وخلص البيان إلى أن اللجنة تأكدت من أنه سيتم تقديم كل الدعم اللوجستي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.