عشية العيد والدخول المدرسي سحب مليار دولار من مكاتب البريد

أفادت مؤسسة بريد الجزائر أنه تم سحب ما يفوق 100 مليار دينار من مكاتبها عشية عيد الأضحى والدخول المدرسي، وهي القيمة التي تعادل تقريبا 1 مليار دولار أمريكي.

وحسب بيان لمؤسسة بريد الجزائر فإن عمليات السحب هذه (أزيد من 100 مليار دينار) سجلت في مدة تقل عن أسبوع موضحا أن السحب بلغ ذروته تزامنا مع عيد الأضحى المبارك والدخول المدرسي.

وبلغت ذروة المبالغ المسحوبة في 26 أوت حيث تجاوزت 20 مليار دج وهي الفترة التي عرفت إقبالا كبيرا على شراء أضاحي العيد، وبعدها عرف الوتيرة تراجعا إلى 11 مليار دينار في 29 أوت، لتصل إلى 9 ملايير دينار في 4 سبتمبر الجاري، عشية الدخول المدرسي.