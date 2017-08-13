ميهوبي يتهم مواقع إخبارية بالإساءة إلى الجزائر: نحن محسودون لأننا نملك 60 بالمائة من آثار الرومان في العالم

انتقد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، المواقع الإخبارية والكتابات المجهولة المصدر التي تحاول حسبه أن تسوق معلومات خاطئة عن إهمال المواقع الأثرية، مؤكدا أن الدولة من خلال مؤسساتها التي تعنى بهذا الأمر مجندة كلها في سبيل حماية وصيانة هذه المواقع والعمل على تثمينها والتعريف بها .

وقال ميهوبي خلال الزيارة التي قادته الخميس إلى ولاية تيبازة، نحن محسودون على أننا نتوفر على 60 بالمائة من المواقع الأثرية الرومانية الموجودة في العالم، مؤكدا مسؤولية الوزارة في الحفاظ على هذا الإرث التاريخي العالمي وأن وكل المسؤولية ملقاة على المؤسسات التابعة لقطاع الثقافة وهي تعمل ضمن المهام الموكلة إليها لهذا .

وتأسف الوزير لبعض الكتابات التي تصدر عن بعض الباحثين أو من يحسبون على أنهم خبراء من الجزائر، هم والذين يسعون لتشويه صورة العمل المتواصل الذي تقوم به هذه المؤسسات، وقال إن كانت هناك نقاشات لا بد أن تتم في إطار علمي، أما الخروج ببعض الكتابات التي نراها يقول ميهوبي على بعض المواقع غير الجزائرية فهي تدل على أن هناك شعورا بأن ما تقوم به الدولة في سبيل الحفاظ على هذا الإرث التاريخي هو كبير جدا وأن محاولة عرقلته لن تحقق شيء.

وفي رده على سؤال للشروق بخصوص التقارير الإعلامية التي تحدث عن حذف بعض المواقع الأثرية من التراث العالمي من قبل اليونيسكو بسبب تدهورها، قال الوزير إن هذا الكلام غير صحيح وأن هذا الكلام هو جهل علمي ومطبق ولا يرد عليه، هناك عمل كبير بالمواقع التي تم تصنيفها وتحظى بالرعاية والصيانة والمتابعة الكاملة والتطوير ونحن تجاوزنا مرحلة الحفاظ فقط على هذه المواقع بل إننا نعمل على تمكينها من أدوات تحويلها إلى مواقع ذات بعد اقتصادي، واستشهد الوزير بالتقارير التي أرسلتها لجان من اليونيسكو زارت الجزائر شهري أفريل وماي والتي أكدت أن كل الشروط وهناك جهد كبير يبدل لحماية المواقع الأثرية وصيانتها.