قطار بسيدي بلعباس يدهس شابا ويحوله إلى أشلاء

تسبب، مساء الأربعاء، قطار نقل المسافرين العامل على خط وهران سيدي بلعباس، في مقتل شاب في العقد الثالث من عمره، بعدما دهسه على مستوى النفق المؤدي نحو حي سيدي الجيلالي بسيدي بلعباس.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع في حدود الساعة الخامسة مساء، عندما كان الضحية بصدد اجتياز السكة الحديدية، قبل أن يحدث الاصطدام، ما تسبب في تحول جثته إلى أشلاء، وكانت مصالح الأمن قد فتحت تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث وتحديد هوية الضحية.