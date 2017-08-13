تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على بعض مناطق ولاية باتنة خلال الـ 24 ساعة الماضية في إلحاق أضرار ببعض المباني والممتلكات، بالإضافة إلى غلق الطرق، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية في أكثر من مكان.
وقد تشققت الجدران في بعض المباني القديمة خاصة في منطقتي مروانة وتازولت، كما تضررت المحاصيل الزراعية، أما بلدية حاسي تمهريت فقد شهدت عزلة تامة بعدما غمرت السيول الطريق الولائي المؤدي إلى البلدية مما تسبب في شل الحركة تماما.
وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية وعملت على فتح الطريق بمساعدة المواطنين وحتى مصالح الشرطة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
الأكثر تفاعلا
1"حقن الشكولاطة" القاتلة لا تزال تباع بالبويرة
2عائلات تنتظر الدخول المدرسي للانطلاق في عطلتها السنوية
3وفاة شخص وجرح أفراد عائلته في موكب زفاف بخنشلة
4الكتب المدرسية تسقط في أيدي المضاربين وبوادر أزمة في الأفق
5مساهمون يطالبون وزير العدل بوقف الاعتداء ويتبرؤون من استعمال أختام المؤسسة
Français English
الرأي
محيي الدين عميمور
محمد الصالح يحياوي .. الأخطاء والخطيئة
محمد بوالروايح
نحو تأسيس عقد اجتماعي وسياسي من أجل الجزائر
سليم قلالة
مشروعنا الوطني.. من البسملة إلى الماء...
عمار يزلي
بأيّ حال عدت يا عيد؟
محمد الهادي الحسني
من "الإنجيل" إلى القرآن
قادة بن عمار
مذبحة "ميانمار" وصفقة "نايمار"!
حبيب راشدين
إدارة الأزمات على الطريقة الجزائرية
رشيد ولد بوسيافة
نحن من يذبح "الروهينغا"!
سليم قلالة
تحية إلى هؤلاء...
قادة بن عمار
انتهى مسلسل "تكوير" الشعب!
الفيديو
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
دفاع الخضر المهلهل ووسطه الغائب.. عاملين مهمين ساهما في تشتيت المنتخب
الطموحات النووية لكوريا الشمالية
ألكاراز: حلم المنديال تبخر لكن سنفوز في المباريات المتبقية
كم تقدر قيمة الأضرار التي خلفها إعصار "هارفي"؟
مقتل المئات من الروهينغا وفرار الآلاف إلى حدود بنغلادش المغلقة
زامبيا تعبث بالمنتخب الوطني.. وألكاراز يكمل مشروع ليكانس
اكتشاف مذهل للتخلص من مرض السرطان
بريطانيا: إحياء الذكرى العشرين لوفاة "أميرة القلوب" ديانا
الأمطار تعزل بلديات وتلحق أضرارا بالمباني والطرق بباتنة
ع. ميساوي
تغطيات ذات صلة
هلاك عداء مغترب بفرنسا في حادث مرور
الأمطار تعزل بلديات وتلحق أضرارا بالمباني والطرق بباتنة
قطار بسيدي بلعباس يدهس شابا ويحوله إلى أشلاء
طالبو السكن يهددون بالاحتجاج بسبب تأخر إنجاز المشاريع بوهران
عائلات تنتظر الدخول المدرسي للانطلاق في عطلتها السنوية
تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على بعض مناطق ولاية باتنة خلال الـ 24 ساعة الماضية في إلحاق أضرار ببعض المباني والممتلكات، بالإضافة إلى غلق الطرق، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية في أكثر من مكان.
وقد تشققت الجدران في بعض المباني القديمة خاصة في منطقتي مروانة وتازولت، كما تضررت المحاصيل الزراعية، أما بلدية حاسي تمهريت فقد شهدت عزلة تامة بعدما غمرت السيول الطريق الولائي المؤدي إلى البلدية مما تسبب في شل الحركة تماما.
وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية وعملت على فتح الطريق بمساعدة المواطنين وحتى مصالح الشرطة.