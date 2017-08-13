الأمطار تعزل بلديات وتلحق أضرارا بالمباني والطرق بباتنة

تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على بعض مناطق ولاية باتنة خلال الـ 24 ساعة الماضية في إلحاق أضرار ببعض المباني والممتلكات، بالإضافة إلى غلق الطرق، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية في أكثر من مكان.

وقد تشققت الجدران في بعض المباني القديمة خاصة في منطقتي مروانة وتازولت، كما تضررت المحاصيل الزراعية، أما بلدية حاسي تمهريت فقد شهدت عزلة تامة بعدما غمرت السيول الطريق الولائي المؤدي إلى البلدية مما تسبب في شل الحركة تماما.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية وعملت على فتح الطريق بمساعدة المواطنين وحتى مصالح الشرطة.