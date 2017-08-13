هلاك عداء مغترب بفرنسا في حادث مرور

لقي الأربعاء عداء جزائري متخصص في العدو الريفي، يدعى شبور جمال، في العقد الثالث من عمره، مغترب بفرنسا، وينحدر من دائرة القل بسكيكدة، مصرعه، وذلك في حادث مرور مروع، بمدينة أيار الفرنسية..

حيث دهسته شاحنة، عندما كان يتدرب على حافة الطريق كعادته، أين انحرفت شاحنة من الوزن الثقيل عن مسارها كان يقودها كهل فرنسي، لأنها كانت تسير بسرعة جنونية، حيث دهسته ليلفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان، ويتم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة، في انتظار الانتهاء من الإجراءات القانونية لنقله إلى مسقط رأسه بالقل لدفنه بمقبرة كسير الباز، فيما فتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا معمقا لكشف ملابسات هذه الحادثة الأليمة التي اهتز لها سكان دائرة القل، خاصة أن المرحوم معروف بأخلاقه العالية وبمساعدته شباب المنطقة ماديا ومعنويا ورياضيا.