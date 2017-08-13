استقالة جماعية لأعضاء مكتب الأرندي في سيدي عيسى

أعلن أعضاء المكتب البلدي للتجمع الوطني الديمقراطي في سيدي عيسى بالمسيلة، استقالتهم الجماعية من الحزب قبيل أقل من 3 أشهر عن إجراء الانتخابات المحلية..

وأرجع هؤلاء استقالتهم في بيان تحصلت "الشروق" على نسخة منه موجه إلى الأمين العام أحمد أويحيى مرفق بإمضاءاتهم إلى التهميش الذي يعاني منه الأعضاء في الاستحقاق الانتخابي المقبل خاصة مسألة دراسة الملفات سواءً المجلس الشعبي البلدي أم الولائي موجهين أصابع الاتهام إلى المكتب الولائي للأرندي.