استقالة جماعية لأعضاء مكتب الأرندي في سيدي عيسى

date 2017/09/08 views 501 comments 0
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icon-writer أحمد قرطي

أعلن أعضاء المكتب البلدي للتجمع الوطني الديمقراطي في سيدي عيسى بالمسيلة، استقالتهم الجماعية من الحزب قبيل أقل من 3 أشهر عن إجراء الانتخابات المحلية..

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وأرجع هؤلاء استقالتهم في بيان تحصلت "الشروق" على نسخة منه موجه إلى الأمين العام أحمد أويحيى مرفق بإمضاءاتهم إلى التهميش الذي يعاني منه الأعضاء في الاستحقاق الانتخابي المقبل خاصة مسألة دراسة الملفات سواءً المجلس الشعبي البلدي أم الولائي موجهين أصابع الاتهام إلى المكتب الولائي للأرندي.

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