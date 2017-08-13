احتجاج على عملية مراجعة القوائم الانتخابية بباتنة

أقدم سكان مشاتي السلالحة في منطقة المعذر ببلدية الجزار في ولاية باتنة، الخميس، على غلق مقر البلدية ومنع الموظفين والمسؤولين من الالتحاق بمكاتبهم احتجاجا على ما وصفوه بعراقيل واجهوها أثناء عملية مراجعة القوائم الانتخابية.

وحسب من تحدثوا إلينا فإن مصالح البلدية عمدت إلى منع المواطنين القاطنين في المشاتي المذكورة من تسجيل ذويهم خاصة منهم النساء رغم إحضار بطاقات التعريف الوطنية الخاصة بهن، وهو ما اعتبروه أمرا مقصودا حتى لا يزداد عدد المسجلين لديهم، حيث يفوق عدد المعنيين الجدد الـ 1500 فرد، وهذا الرقم من شأنه التأثير على نتائج عملية التصويت في الانتخابات المحلية القادمة. وقد اتصلوا برئيس الدائرة الذي أسدى أوامر بتلبية مطالبهم، ليتم فتح مقر البلدية بعد ذلك.