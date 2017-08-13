أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، عن مقتل 40 مسلحاً من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من بينهم أربعة من القادة البارزين في التنظيم في غارة للطيران الروسي في دير الزور شرقي سوريا، حسب ما نقل موقع "بي بي سي عربي".
وذكر بيان لوزارة الدفاع، أن "الغارة الروسية أسفرت عن مقتل أربعة من قيادات التنظيم من بينهم أبو محمد الشمالي، أمير دير الزور والذي يشرف على المقاتلين الأجانب في التنظيم".
وأضافت الوزارة، أن الغارة أصابت غولمرود حليموف، الذي كان يشغل منصب "وزير الحرب" في التنظيم، إصابة قاتلة.
وحسب المسؤولين الروس، كان حليموف، وأصله من طاجيكستان، عنصراً في القوات الخاصة الطاجيكية قبل انضمامه إلى تنظيم "داعش"عام 2015.
وقال الجيش الروسي، إن "طائراته قصفت مسلحي التنظيم خلال اجتماعهم لبحث خطة التصدي للقوات السورية التي حققت انتصارات في دير الزور".
ويسيطر مسلحو التنظيم على نصف دير الزور، وعلى جزء كبير من المحافظة.
وتعد دير الزور آخر أكبر معقل لتنظيم "داعش" في سوريا، في الوقت الذي تحاصر فيه مدينة الرقة - التي يصفها التنظيم بأنها عاصمة الخلافة - مقاتلو تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي تدعمه الولايات المتحدة.
ولا يزال يعيش في المنطقة المطوقة التابعة للحكومة في دير الزور نحو 93000 مدني.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
الأكثر تفاعلا
1هذه هي هدايا ترامب الشخصية من السعودية
2ما حقيقة تخطيط الأمريكيين لاغتيال زعيم كوريا الشمالية؟
3الإعصار إيرما يؤدي إلى دمار هائل في منطقة الكاريبي
4خيوط عراقية سورية بعد كشف مشغل لصنع المتفجرات قرب باريس
5ردود متباينة على دعوة ألمانيا لوقف محادثات انضمام تركيا للإتحاد الأوروبي
Français English
الرأي
محيي الدين عميمور
محمد الصالح يحياوي .. الأخطاء والخطيئة
محمد بوالروايح
نحو تأسيس عقد اجتماعي وسياسي من أجل الجزائر
سليم قلالة
مشروعنا الوطني.. من البسملة إلى الماء...
عمار يزلي
بأيّ حال عدت يا عيد؟
محمد الهادي الحسني
من "الإنجيل" إلى القرآن
قادة بن عمار
مذبحة "ميانمار" وصفقة "نايمار"!
حبيب راشدين
إدارة الأزمات على الطريقة الجزائرية
رشيد ولد بوسيافة
نحن من يذبح "الروهينغا"!
سليم قلالة
تحية إلى هؤلاء...
قادة بن عمار
انتهى مسلسل "تكوير" الشعب!
الفيديو
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
دفاع الخضر المهلهل ووسطه الغائب.. عاملين مهمين ساهما في تشتيت المنتخب
الطموحات النووية لكوريا الشمالية
ألكاراز: حلم المنديال تبخر لكن سنفوز في المباريات المتبقية
كم تقدر قيمة الأضرار التي خلفها إعصار "هارفي"؟
مقتل المئات من الروهينغا وفرار الآلاف إلى حدود بنغلادش المغلقة
زامبيا تعبث بالمنتخب الوطني.. وألكاراز يكمل مشروع ليكانس
اكتشاف مذهل للتخلص من مرض السرطان
بريطانيا: إحياء الذكرى العشرين لوفاة "أميرة القلوب" ديانا
غارة روسية تقتل وزير حرب "داعش" وعشرات آخرين في سوريا
وكالات - الشروق أونلاين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، عن مقتل 40 مسلحاً من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من بينهم أربعة من القادة البارزين في التنظيم في غارة للطيران الروسي في دير الزور شرقي سوريا، حسب ما نقل موقع "بي بي سي عربي".
تغطيات ذات صلة
مصر تحجب موقع هيومن رايتس ووتش
غارة روسية تقتل وزير حرب "داعش" وعشرات آخرين في سوريا
الأزمة الخليجية.. ترامب يعرض وساطته وأمير الكويت متفائل بحلها
ردود متباينة على دعوة ألمانيا لوقف محادثات انضمام تركيا للإتحاد الأوروبي
ما حقيقة تخطيط الأمريكيين لاغتيال زعيم كوريا الشمالية؟
وذكر بيان لوزارة الدفاع، أن "الغارة الروسية أسفرت عن مقتل أربعة من قيادات التنظيم من بينهم أبو محمد الشمالي، أمير دير الزور والذي يشرف على المقاتلين الأجانب في التنظيم".
وأضافت الوزارة، أن الغارة أصابت غولمرود حليموف، الذي كان يشغل منصب "وزير الحرب" في التنظيم، إصابة قاتلة.
وحسب المسؤولين الروس، كان حليموف، وأصله من طاجيكستان، عنصراً في القوات الخاصة الطاجيكية قبل انضمامه إلى تنظيم "داعش"عام 2015.
وقال الجيش الروسي، إن "طائراته قصفت مسلحي التنظيم خلال اجتماعهم لبحث خطة التصدي للقوات السورية التي حققت انتصارات في دير الزور".
ويسيطر مسلحو التنظيم على نصف دير الزور، وعلى جزء كبير من المحافظة.
وتعد دير الزور آخر أكبر معقل لتنظيم "داعش" في سوريا، في الوقت الذي تحاصر فيه مدينة الرقة - التي يصفها التنظيم بأنها عاصمة الخلافة - مقاتلو تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي تدعمه الولايات المتحدة.
ولا يزال يعيش في المنطقة المطوقة التابعة للحكومة في دير الزور نحو 93000 مدني.