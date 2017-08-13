غارة روسية تقتل وزير حرب "داعش" وعشرات آخرين في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، عن مقتل 40 مسلحاً من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من بينهم أربعة من القادة البارزين في التنظيم في غارة للطيران الروسي في دير الزور شرقي سوريا، حسب ما نقل موقع "بي بي سي عربي".

وذكر بيان لوزارة الدفاع، أن "الغارة الروسية أسفرت عن مقتل أربعة من قيادات التنظيم من بينهم أبو محمد الشمالي، أمير دير الزور والذي يشرف على المقاتلين الأجانب في التنظيم".

وأضافت الوزارة، أن الغارة أصابت غولمرود حليموف، الذي كان يشغل منصب "وزير الحرب" في التنظيم، إصابة قاتلة.

وحسب المسؤولين الروس، كان حليموف، وأصله من طاجيكستان، عنصراً في القوات الخاصة الطاجيكية قبل انضمامه إلى تنظيم "داعش"عام 2015.

وقال الجيش الروسي، إن "طائراته قصفت مسلحي التنظيم خلال اجتماعهم لبحث خطة التصدي للقوات السورية التي حققت انتصارات في دير الزور".

ويسيطر مسلحو التنظيم على نصف دير الزور، وعلى جزء كبير من المحافظة.

وتعد دير الزور آخر أكبر معقل لتنظيم "داعش" في سوريا، في الوقت الذي تحاصر فيه مدينة الرقة - التي يصفها التنظيم بأنها عاصمة الخلافة - مقاتلو تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي تدعمه الولايات المتحدة.

ولا يزال يعيش في المنطقة المطوقة التابعة للحكومة في دير الزور نحو 93000 مدني.