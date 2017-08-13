قطع أولياء تلاميذ بلدية الخيثر في البيض، الخميس، الطريق الوطني رقم 6 عند المدخل الغربي للمدينة متسببين في عرقلة حركة السير لأكثر من 5 ساعات، احتجاجا على الاكتظاظ والوضعية الكارثية التي آلت إليها معظم المؤسسات التربوية، وخاصة في الطور الابتدائي.
ورفع الأولياء شعارات كتب عليها "أنقذونا، الاكتظاظ يعيق التربية والتعليم"، وهتفوا مطولا مستنجدين بالمسؤول الأول عن الولاية، من أجل التدخل العاجل لإنقاذ الدخول المدرسي ببلديتهم، التي طالما حقق أبناؤها ولعدة سنوات المراتب الأولى على المستوى الولائي.
وفي سياق متصل، خرج أولياء تلاميذ بلدية الغاسول بذات الولاية، إلى الشارع للاحتجاج على وضعية الاكتظاظ التي وصلت إليها المتوسطة وعدد من الابتدائيات، فضلا عن التأخر الفادح في استلام الثانوية الوحيدة على مستوى البلدية، والتي تم تعويضها ولعدة سنوات عن طريق أقسام مؤقتة في مبنى مؤسسة تربوية قديم.
بينما سكان حي 1360 مسكن المسمى بالشارقة بالأبيض سيد الشيخ، ما زال سكانها يقطعون عشرات الكيلومترات من أجل تمدرس أبنائهم، نتيجة مهازل التخطيط المرتكبة في البنية التحتية إذ تم بناء مئات السكنات والأحياء من دون بناء مؤسسة تربوية واحدة ولو في الطور الابتدائي، إلى جانب ذلك بقي ساكنة البدو الرحل في عمق صحراء دوار المعامرية، محرومين من الدارسة وأبناؤهم تجاوزوا السن القانونية للدراسة.
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أولياء تلاميذ يقطعون الطريق احتجاجا على الاكتظاظ بالبيّض
محمد الأمين
قطع أولياء تلاميذ بلدية الخيثر في البيض، الخميس، الطريق الوطني رقم 6 عند المدخل الغربي للمدينة متسببين في عرقلة حركة السير لأكثر من 5 ساعات، احتجاجا على الاكتظاظ والوضعية الكارثية التي آلت إليها معظم المؤسسات التربوية، وخاصة في الطور الابتدائي.
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ورفع الأولياء شعارات كتب عليها "أنقذونا، الاكتظاظ يعيق التربية والتعليم"، وهتفوا مطولا مستنجدين بالمسؤول الأول عن الولاية، من أجل التدخل العاجل لإنقاذ الدخول المدرسي ببلديتهم، التي طالما حقق أبناؤها ولعدة سنوات المراتب الأولى على المستوى الولائي.
وفي سياق متصل، خرج أولياء تلاميذ بلدية الغاسول بذات الولاية، إلى الشارع للاحتجاج على وضعية الاكتظاظ التي وصلت إليها المتوسطة وعدد من الابتدائيات، فضلا عن التأخر الفادح في استلام الثانوية الوحيدة على مستوى البلدية، والتي تم تعويضها ولعدة سنوات عن طريق أقسام مؤقتة في مبنى مؤسسة تربوية قديم.
بينما سكان حي 1360 مسكن المسمى بالشارقة بالأبيض سيد الشيخ، ما زال سكانها يقطعون عشرات الكيلومترات من أجل تمدرس أبنائهم، نتيجة مهازل التخطيط المرتكبة في البنية التحتية إذ تم بناء مئات السكنات والأحياء من دون بناء مؤسسة تربوية واحدة ولو في الطور الابتدائي، إلى جانب ذلك بقي ساكنة البدو الرحل في عمق صحراء دوار المعامرية، محرومين من الدارسة وأبناؤهم تجاوزوا السن القانونية للدراسة.