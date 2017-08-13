أعلنت الحكومة المكسيكية مقتل خمسة أشخاص على الأقل في زلزال بلغت شدته 8.4 درجات وضرب جنوب البلاد، ليل الخميس-الجمعة، مشيرة إلى خطر وقوع تسونامي.
وحدد مركز الزلزال في عرض البحر في منطقة تبعد 120 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من مدينة تريس بيكوس في ولاية تشياباس.
وشعر سكان العاصمة (مكسيكو سيتي) بالهزة الأرضية التي دفعتهم إلى الخروج بسرعة إلى الشوارع مع إطلاق الإنذار بحدوث زلزال تلقائياً، كما ذكر مراسل لوكالة فرانس برس.
وقال الرئيس المكسيكي أنريكي بينيا نييتو في تغريدة على موقع تويتر، إن "إنذار الدفاع المدني" أُطلق بفعل قوة الزلزال.
وصرح مسؤول الدفاع المدني لويس فيليبي بوينتي لتلفزيون "تيليفيزا" بعد الزلزال: "إنه زلزال قوي لكن لم أبلغ بأضرار حتى الآن".
كما شعر سكان غواتيمالا بالزلزال الذي وقع قبيل منتصف ليل الخميس الجمعة (05:00 ت.غ الجمعة) وفاجأ عدداً من السكان الذين كانوا نائمين.
وتعرضت بعض المباني لأضرار جسيمة في جنوب المكسيك. وتهشمت النوافذ في مطار مكسيكو سيتي وانقطع التيار الكهربائي عن عدة أحياء كبرى في العاصمة. وقال شاهد، إن فندقاً انهار في مدينة واهاكا السياحية الجنوبية.
وقال شاهد من وكالة رويترز للأنباء، إن الناس في العاصمة وهي واحدة من أكبر المدن في العالم هرعوا إلى الشوارع بملابس النوم فيما دوت صفارات الإنذار بعد أن وقع الزلزال قبل منتصف ليل الخميس.
وحلقت طائرات هليكوبتر فوق المدينة بحثاً فيما يبدو عن أضرار لحقت بالمباني.
وفي أحد الأحياء وسط المدينة وقف عشرات الناس في الخارج متدثرين بالبطانيات. وكانت ليليانا فيا (35 عاماً) في شقتها عندما وقع الزلزال وسارعت بالخروج إلى الشارع بملابس النوم. وقالت "الأمر مروع واعتقدت أن (المبنى) سينهار".
وقال مايارو أورتيغا الطبيب النفسي البالغ من العمر 31 عاماً ويعيش في شمال العاصمة المكسيكية لفرانس برس: "سمعت دوي انفجار وكانت أضواء إشارات المرور تتحرك بشكل غريب".
أما كريستيان رودريغيز (28 عاماً) سائق سيارات الأجرة لدى أوبر: "كنت أقود سيارتي عندما بدأت الأرض تهتز وأخذت السيارة تهتز أيضاً".
وتقع المكسيك على عند نقطة التقاء لخمس طبقات تكتونية وتشهد نشاطاً زلزالياً كبيراً.
في 1985 دمر زلزال شدته 8.1 درجات جزءاً كبيراً من العاصمة وأسفر عن سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
الأكثر تفاعلا
1هذه هي هدايا ترامب الشخصية من السعودية
2ما حقيقة تخطيط الأمريكيين لاغتيال زعيم كوريا الشمالية؟
3الإعصار إيرما يؤدي إلى دمار هائل في منطقة الكاريبي
4خيوط عراقية سورية بعد كشف مشغل لصنع المتفجرات قرب باريس
5ردود متباينة على دعوة ألمانيا لوقف محادثات انضمام تركيا للإتحاد الأوروبي
Français English
الرأي
محيي الدين عميمور
محمد الصالح يحياوي .. الأخطاء والخطيئة
محمد بوالروايح
نحو تأسيس عقد اجتماعي وسياسي من أجل الجزائر
سليم قلالة
مشروعنا الوطني.. من البسملة إلى الماء...
عمار يزلي
بأيّ حال عدت يا عيد؟
محمد الهادي الحسني
من "الإنجيل" إلى القرآن
قادة بن عمار
مذبحة "ميانمار" وصفقة "نايمار"!
حبيب راشدين
إدارة الأزمات على الطريقة الجزائرية
رشيد ولد بوسيافة
نحن من يذبح "الروهينغا"!
سليم قلالة
تحية إلى هؤلاء...
قادة بن عمار
انتهى مسلسل "تكوير" الشعب!
الفيديو
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
دفاع الخضر المهلهل ووسطه الغائب.. عاملين مهمين ساهما في تشتيت المنتخب
الطموحات النووية لكوريا الشمالية
ألكاراز: حلم المنديال تبخر لكن سنفوز في المباريات المتبقية
كم تقدر قيمة الأضرار التي خلفها إعصار "هارفي"؟
مقتل المئات من الروهينغا وفرار الآلاف إلى حدود بنغلادش المغلقة
زامبيا تعبث بالمنتخب الوطني.. وألكاراز يكمل مشروع ليكانس
اكتشاف مذهل للتخلص من مرض السرطان
بريطانيا: إحياء الذكرى العشرين لوفاة "أميرة القلوب" ديانا
خلف خمسة قتلى على الأقل
زلزال بقوة 8.4 درجات يهز جنوب المكسيك
وكالات - الشروق أونلاين
أعلنت الحكومة المكسيكية مقتل خمسة أشخاص على الأقل في زلزال بلغت شدته 8.4 درجات وضرب جنوب البلاد، ليل الخميس-الجمعة، مشيرة إلى خطر وقوع تسونامي.
تغطيات ذات صلة
مصر تحجب موقع هيومن رايتس ووتش
غارة روسية تقتل وزير حرب "داعش" وعشرات آخرين في سوريا
الأزمة الخليجية.. ترامب يعرض وساطته وأمير الكويت متفائل بحلها
ردود متباينة على دعوة ألمانيا لوقف محادثات انضمام تركيا للإتحاد الأوروبي
ما حقيقة تخطيط الأمريكيين لاغتيال زعيم كوريا الشمالية؟
وحدد مركز الزلزال في عرض البحر في منطقة تبعد 120 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من مدينة تريس بيكوس في ولاية تشياباس.
وشعر سكان العاصمة (مكسيكو سيتي) بالهزة الأرضية التي دفعتهم إلى الخروج بسرعة إلى الشوارع مع إطلاق الإنذار بحدوث زلزال تلقائياً، كما ذكر مراسل لوكالة فرانس برس.
وقال الرئيس المكسيكي أنريكي بينيا نييتو في تغريدة على موقع تويتر، إن "إنذار الدفاع المدني" أُطلق بفعل قوة الزلزال.
وصرح مسؤول الدفاع المدني لويس فيليبي بوينتي لتلفزيون "تيليفيزا" بعد الزلزال: "إنه زلزال قوي لكن لم أبلغ بأضرار حتى الآن".
كما شعر سكان غواتيمالا بالزلزال الذي وقع قبيل منتصف ليل الخميس الجمعة (05:00 ت.غ الجمعة) وفاجأ عدداً من السكان الذين كانوا نائمين.
وتعرضت بعض المباني لأضرار جسيمة في جنوب المكسيك. وتهشمت النوافذ في مطار مكسيكو سيتي وانقطع التيار الكهربائي عن عدة أحياء كبرى في العاصمة. وقال شاهد، إن فندقاً انهار في مدينة واهاكا السياحية الجنوبية.
وقال شاهد من وكالة رويترز للأنباء، إن الناس في العاصمة وهي واحدة من أكبر المدن في العالم هرعوا إلى الشوارع بملابس النوم فيما دوت صفارات الإنذار بعد أن وقع الزلزال قبل منتصف ليل الخميس.
وحلقت طائرات هليكوبتر فوق المدينة بحثاً فيما يبدو عن أضرار لحقت بالمباني.
وفي أحد الأحياء وسط المدينة وقف عشرات الناس في الخارج متدثرين بالبطانيات. وكانت ليليانا فيا (35 عاماً) في شقتها عندما وقع الزلزال وسارعت بالخروج إلى الشارع بملابس النوم. وقالت "الأمر مروع واعتقدت أن (المبنى) سينهار".
وقال مايارو أورتيغا الطبيب النفسي البالغ من العمر 31 عاماً ويعيش في شمال العاصمة المكسيكية لفرانس برس: "سمعت دوي انفجار وكانت أضواء إشارات المرور تتحرك بشكل غريب".
أما كريستيان رودريغيز (28 عاماً) سائق سيارات الأجرة لدى أوبر: "كنت أقود سيارتي عندما بدأت الأرض تهتز وأخذت السيارة تهتز أيضاً".
وتقع المكسيك على عند نقطة التقاء لخمس طبقات تكتونية وتشهد نشاطاً زلزالياً كبيراً.
في 1985 دمر زلزال شدته 8.1 درجات جزءاً كبيراً من العاصمة وأسفر عن سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل.