خميس مليانة.. الفتاة التي حاولت الانتحار تأثرت بقرار طردها من الثانوية

علمت "الشروق" من مصادر قريبة من المراهقة التي حاولت الانتحار بمدينة خميس مليانة، الأربعاء، أن الأخيرة فشلت في نيل شهادة البكالوريا للسنة الدراسية الماضية، وعندما قصدت الثانوية التي تدرس فيها يوم الأربعاء للتسجيل الدراسي، تفاجأت بقرار الإدارة طردها من الدراسة ومنعها من إعادة السنة، رغم اجتيازها شهادة البكالوريا لمرة واحدة فقط، وهو القرار الذي تأثرت به التلميذة كثيرا.

وفي طريق عودتها إلى المنزل مع صديقتها وهي تبكي، وأثناء وصولهما، لمحول مروري بحي السّلام وسط المدينة، توقفت الفتاة فجأة ورمت بنفسها من أعلى النفق، وسط دهشة المارة، فوقعت أرضا في طريق للسيارات.

وبعد إسعافها من طرف الحماية المدنية ونقلها للمستشفى وهي على قيد الحياة، تبين تعرضها لكسر على مستوى الرجل، وبذلك كتب للفتاة عمرا جديدا، فخطورة المكان الذي قفزت منه كان كفيلا بإنهاء حياتها في ثوان.