حصل مجمع الطاقة الإيطالي "إيني" على تمديد استغلال واستكشاف وتنقيب في حقول نفطية وغازية بالجنوب الجزائري لمدة 15 سنة إضافية اعتبارا من نهاية العام الجاري، في وقت زادت فيه الشركة الإيطالية من عمليات شراء الغاز الجزائري خلال السداسي الأول من السنة لترتفع الكميات بـ 22 بالمائة مقارنة بذات الفترة من 2016.
وجاء الكشف عن هذا الامتياز الجديد للعملاق الطاقوي الإيطالي من خلال تقرير الحصيلة المالية للنصف الأول من السنة الجارية (السداسي الأول) لشركة إيني اطلعت "الشروق" على نسخة منه.
وذكرت الوثيقة أنه في شهر جوان الماضي تم التوقيع على اتفاق مع الطرف الجزائري، في إشارة إلى سوناطراك دون ذكرها بالاسم، يقضي بتمديد العقود المتعلقة بالحقول النفطية والغازية للكتلة 403 الذي تديره إيني بنسبة 50 بالمائة، وهذا لمدة 15 سنة إضافية، موضحا أن الاتفاق تضمن إمكانية تطوير احتياطات غازية في ذات الكتلة وأيضا للكتلة 405 ب التابعة إلى حقل منزل لجمت شرق الغازي بحاسي مسعود، الذي نص الاتفاق على تمديد عقوده هو الآخر ولكن بـ 10 سنوات إضافية.
وأوضحت الوثيقة أن اتفاقيات التمديد هذه في الصحراء الجزائرية ستكون سارية المفعول اعتبارا من نهاية العام الجاري.
22 بالمائة زيادة في صادرات الغاز الجزائري إلى إيطاليا
وكشف ذات التقرير الذي بحوزتنا عن ارتفاع كبير لصادرات الغاز الجزائرية لصالح شركة إيني الإيطالية خلال السداسي الأول من السنة، التي زادت بما نسبته 22 بالمائة مقارنة بذات الفترة من السنة المنقضية.
ووفق الأرقام الواردة في الوثيقة، فإن إيني قامت بشراء 7.49 ملايير متر مكعب من الغاز الجزائري في النصف الأول من 2017، مقابل 6.13 ملايير متر مكعب في ذات الفترة من 2016، بارتفاع قدره 1.36 مليار متر مكعب (+22 بالمائة)، وحافظت الجزائر على مرتبها ثاني مورد للغاز إلى إيطاليا خلف روسيا.
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زيادة في صادرات الغاز الجزائري إلى إيطاليا بـ22 بالمائة
تمديد عقود "إيني" الإيطالية في الصحراء لمدة 15 سنة إضافية
حسان حويشة
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية
حصل مجمع الطاقة الإيطالي "إيني" على تمديد استغلال واستكشاف وتنقيب في حقول نفطية وغازية بالجنوب الجزائري لمدة 15 سنة إضافية اعتبارا من نهاية العام الجاري، في وقت زادت فيه الشركة الإيطالية من عمليات شراء الغاز الجزائري خلال السداسي الأول من السنة لترتفع الكميات بـ 22 بالمائة مقارنة بذات الفترة من 2016.
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وجاء الكشف عن هذا الامتياز الجديد للعملاق الطاقوي الإيطالي من خلال تقرير الحصيلة المالية للنصف الأول من السنة الجارية (السداسي الأول) لشركة إيني اطلعت "الشروق" على نسخة منه.
وذكرت الوثيقة أنه في شهر جوان الماضي تم التوقيع على اتفاق مع الطرف الجزائري، في إشارة إلى سوناطراك دون ذكرها بالاسم، يقضي بتمديد العقود المتعلقة بالحقول النفطية والغازية للكتلة 403 الذي تديره إيني بنسبة 50 بالمائة، وهذا لمدة 15 سنة إضافية، موضحا أن الاتفاق تضمن إمكانية تطوير احتياطات غازية في ذات الكتلة وأيضا للكتلة 405 ب التابعة إلى حقل منزل لجمت شرق الغازي بحاسي مسعود، الذي نص الاتفاق على تمديد عقوده هو الآخر ولكن بـ 10 سنوات إضافية.
وأوضحت الوثيقة أن اتفاقيات التمديد هذه في الصحراء الجزائرية ستكون سارية المفعول اعتبارا من نهاية العام الجاري.
22 بالمائة زيادة في صادرات الغاز الجزائري إلى إيطاليا
وكشف ذات التقرير الذي بحوزتنا عن ارتفاع كبير لصادرات الغاز الجزائرية لصالح شركة إيني الإيطالية خلال السداسي الأول من السنة، التي زادت بما نسبته 22 بالمائة مقارنة بذات الفترة من السنة المنقضية.
ووفق الأرقام الواردة في الوثيقة، فإن إيني قامت بشراء 7.49 ملايير متر مكعب من الغاز الجزائري في النصف الأول من 2017، مقابل 6.13 ملايير متر مكعب في ذات الفترة من 2016، بارتفاع قدره 1.36 مليار متر مكعب (+22 بالمائة)، وحافظت الجزائر على مرتبها ثاني مورد للغاز إلى إيطاليا خلف روسيا.