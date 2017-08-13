تفصل محكمة الدار البيضاء بالعاصمة بحر الأسبوع المقبل، في ملف قضائي يخص شابا ثلاثينيا يدعى "ص،ي"، استعمل مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، لاصطياد فتيات دفعهن حلم الزواج إلى البحث عن "فارس أحلام" في الفضاء الأزرق والنصب عليهن، حيث تمكن المتهم السالف الذكر من الاحتيال على فتاة في العقد الثاني من العمر تعمل موظفة بمصلحة بيع التذاكر وسلبها سيارتها التي فاق ثمنها 230 مليون سنتيم.
الوقائع التي عالجتها محكمة الدار البيضاء مؤخرا، تعود إلى شكوى قيدتها الضحية ضد المتهم والتي كانت على علاقة غرامية به، بعد أن أوهمها بالزواج، واستطاع خلال فترة من تعرفهما عبر صفحات الفايسبوك أن يطور العلاقة من العالم الافتراضي إلى الواقع، من أجل النصب عليها كان قد ادعى أنه صاحب مصنع للحوم المصبرة ويملك مستوى معيشي جيد وأنه ينوي أن يوثق علاقتهما بالارتباط الشرعي، لتكتشف الضحية بعدها أنه متزوج وعامل بسيط في المصنع، وهدفه هو سلبها سيارتها، التي خطط جيد للاستحواذ عليها من خلال طلبه استعارتها، ليتصل بها في اليوم الموالي ويطلعها أنه تعرض لحادث مرور تسبب في خسائر جسيمة بها، وبعد مطالبتها له باسترجاعها بات يتحجج في كل مرة بوجودها عند الميكانيكي، وتضيف الضحية خلال تصريحاتها أثناء المحاكمة أنه كشف لها بعد فترة عن رغبته في شراء سيارتها، ليتهرب بعدها من تسديد المبلغ بعد موافقتها على البيع والتوقيع على الوثائق بالبلدية .
المتهم وخلال مثوله أمام المحكمة لمواجهة أقوال الضحية والرد على أسئلة القاضي، فند جميع التهم وأكد أنه لا يدين لها سوى بمبلغ صغير كان سيدفعه لها لاحقا بعد أن سلمها بقية الثمن، وأمام المعطيات المقدمة في الملف وتمسك الضحية بالمطالبة بحقوقها المدنية، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا ضد المتهم.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
الأكثر تفاعلا
1مغترب بفرنسا يخترق فيسبوك سكيكدية ويهدد عائلتها بالقتل
2جزائريون ضحايا الاحتيال في عروض الزواج
3شاب يستولي على سيارة فتاة بعد أن وعدها بالزواج
Français English
الرأي
محيي الدين عميمور
محمد الصالح يحياوي .. الأخطاء والخطيئة
محمد بوالروايح
نحو تأسيس عقد اجتماعي وسياسي من أجل الجزائر
سليم قلالة
مشروعنا الوطني.. من البسملة إلى الماء...
عمار يزلي
بأيّ حال عدت يا عيد؟
محمد الهادي الحسني
من "الإنجيل" إلى القرآن
قادة بن عمار
مذبحة "ميانمار" وصفقة "نايمار"!
حبيب راشدين
إدارة الأزمات على الطريقة الجزائرية
رشيد ولد بوسيافة
نحن من يذبح "الروهينغا"!
سليم قلالة
تحية إلى هؤلاء...
قادة بن عمار
انتهى مسلسل "تكوير" الشعب!
الفيديو
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
دفاع الخضر المهلهل ووسطه الغائب.. عاملين مهمين ساهما في تشتيت المنتخب
الطموحات النووية لكوريا الشمالية
ألكاراز: حلم المنديال تبخر لكن سنفوز في المباريات المتبقية
كم تقدر قيمة الأضرار التي خلفها إعصار "هارفي"؟
مقتل المئات من الروهينغا وفرار الآلاف إلى حدود بنغلادش المغلقة
زامبيا تعبث بالمنتخب الوطني.. وألكاراز يكمل مشروع ليكانس
اكتشاف مذهل للتخلص من مرض السرطان
بريطانيا: إحياء الذكرى العشرين لوفاة "أميرة القلوب" ديانا
ادعى أنه مليونير وصاحب مصنع ضخم للكاشير بالعاصمة
شاب يستولي على سيارة فتاة بعد أن وعدها بالزواج
مريم.ز
تفصل محكمة الدار البيضاء بالعاصمة بحر الأسبوع المقبل، في ملف قضائي يخص شابا ثلاثينيا يدعى "ص،ي"، استعمل مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، لاصطياد فتيات دفعهن حلم الزواج إلى البحث عن "فارس أحلام" في الفضاء الأزرق والنصب عليهن، حيث تمكن المتهم السالف الذكر من الاحتيال على فتاة في العقد الثاني من العمر تعمل موظفة بمصلحة بيع التذاكر وسلبها سيارتها التي فاق ثمنها 230 مليون سنتيم.
تغطيات ذات صلة
شاب يستولي على سيارة فتاة بعد أن وعدها بالزواج
مغترب بفرنسا يخترق فيسبوك سكيكدية ويهدد عائلتها بالقتل
التحاليل الطبية.. هاجس المقبلين على الزواج
تسمّمات بالجملة بسبب الأضاحي الفاسدة
لحوم أضاحي العيد تتعفن والمواطنون تحت الصدمة
الوقائع التي عالجتها محكمة الدار البيضاء مؤخرا، تعود إلى شكوى قيدتها الضحية ضد المتهم والتي كانت على علاقة غرامية به، بعد أن أوهمها بالزواج، واستطاع خلال فترة من تعرفهما عبر صفحات الفايسبوك أن يطور العلاقة من العالم الافتراضي إلى الواقع، من أجل النصب عليها كان قد ادعى أنه صاحب مصنع للحوم المصبرة ويملك مستوى معيشي جيد وأنه ينوي أن يوثق علاقتهما بالارتباط الشرعي، لتكتشف الضحية بعدها أنه متزوج وعامل بسيط في المصنع، وهدفه هو سلبها سيارتها، التي خطط جيد للاستحواذ عليها من خلال طلبه استعارتها، ليتصل بها في اليوم الموالي ويطلعها أنه تعرض لحادث مرور تسبب في خسائر جسيمة بها، وبعد مطالبتها له باسترجاعها بات يتحجج في كل مرة بوجودها عند الميكانيكي، وتضيف الضحية خلال تصريحاتها أثناء المحاكمة أنه كشف لها بعد فترة عن رغبته في شراء سيارتها، ليتهرب بعدها من تسديد المبلغ بعد موافقتها على البيع والتوقيع على الوثائق بالبلدية .
المتهم وخلال مثوله أمام المحكمة لمواجهة أقوال الضحية والرد على أسئلة القاضي، فند جميع التهم وأكد أنه لا يدين لها سوى بمبلغ صغير كان سيدفعه لها لاحقا بعد أن سلمها بقية الثمن، وأمام المعطيات المقدمة في الملف وتمسك الضحية بالمطالبة بحقوقها المدنية، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا ضد المتهم.