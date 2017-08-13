تعرض ليلة الثلاثاء، الطاقم المناوب، بالعيادة المتعددة الخدمات بمدينة المحمل بخنشلة، التابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية، لاعتداء مسلح، استهدفهم من طرف مجموعة من الشباب الذين كانوا في حالة سُكر..
حيث تعرضت طبيبة مناوبة حامل، حسب بيان من اتحاد المؤسسات الاستشفائية، إلى اعتداء جسدي عنيف، استدعى نقلها إلى مستشفى الأم والطفل مصلحة التوليد، في حالة خطيرة، كما أصيب عامل، بجروح على مستوى الوجه، بعد تلقيه لضربات بسلاح أبيض، نفس الأمر بالنسبة لعون أمن بالعيادة، حاول التصدي للاعتداء، وقد تدخلت ساعتها مصالح الأمن، وفتحت تحقيقا معمقا حول القضية، في الوقت الذي جددت أسرة العيادة مطلب توفير الأمن وحماية العمال بصفة عامة من الاعتداءات التي تسجل يوميا في حقهم.
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اعتداء على طبيبة حامل وعاملين بمستشفى المحمل بخنشلة
طارق. م
تعرض ليلة الثلاثاء، الطاقم المناوب، بالعيادة المتعددة الخدمات بمدينة المحمل بخنشلة، التابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية، لاعتداء مسلح، استهدفهم من طرف مجموعة من الشباب الذين كانوا في حالة سُكر..
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حيث تعرضت طبيبة مناوبة حامل، حسب بيان من اتحاد المؤسسات الاستشفائية، إلى اعتداء جسدي عنيف، استدعى نقلها إلى مستشفى الأم والطفل مصلحة التوليد، في حالة خطيرة، كما أصيب عامل، بجروح على مستوى الوجه، بعد تلقيه لضربات بسلاح أبيض، نفس الأمر بالنسبة لعون أمن بالعيادة، حاول التصدي للاعتداء، وقد تدخلت ساعتها مصالح الأمن، وفتحت تحقيقا معمقا حول القضية، في الوقت الذي جددت أسرة العيادة مطلب توفير الأمن وحماية العمال بصفة عامة من الاعتداءات التي تسجل يوميا في حقهم.