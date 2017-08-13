اهتز حي القصر في بلدية سفيان التابعة لدائرة نقاوس بولاية باتنة، الخميس، على وقع حادثة أليمة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 20 سنة، حيث عثر عليه مشنوقا في منزله العائلي.
واستنادا إلى مصادر محلية، فإن الضحية يعيش حياة طبيعية جدا وهو صاحب جرار صهريج، كما أنه مقبل على الزواج بعد 15 يوما، وقد تفاجأ أفراد عائلته عندما وجدوه بعد أذان فجر يوم أمس مشنوقا بواسطة حبل ومعلق إلى جذع شجرة زيتون داخل فناء المنزل،
ولم يتمالكوا أنفسهم فقاموا بفك الحبل ونقله إلى المستشفى، وقد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوس بتشريح الجثة.
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عشريني مقبل على الزواج ينتحر شنقا بباتنة
ع. ميساوي
اهتز حي القصر في بلدية سفيان التابعة لدائرة نقاوس بولاية باتنة، الخميس، على وقع حادثة أليمة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 20 سنة، حيث عثر عليه مشنوقا في منزله العائلي.
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واستنادا إلى مصادر محلية، فإن الضحية يعيش حياة طبيعية جدا وهو صاحب جرار صهريج، كما أنه مقبل على الزواج بعد 15 يوما، وقد تفاجأ أفراد عائلته عندما وجدوه بعد أذان فجر يوم أمس مشنوقا بواسطة حبل ومعلق إلى جذع شجرة زيتون داخل فناء المنزل،
ولم يتمالكوا أنفسهم فقاموا بفك الحبل ونقله إلى المستشفى، وقد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوس بتشريح الجثة.