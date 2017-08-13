انقلاب شاحنة مسروقة يطيح باللصوص

لم يفلح ثلاثة لصوص في إتمام مخطط عملية السطو الذي دبروا له طويلا، حيث استهدف شاحنة صغيرة من نوع "جي أم سي" إذ تعرضوا لحادث مرور مفاجئ ما ساعد في إلقاء القبض عليهم سريعا.

الحادثة وقعت الأربعاء على مستوى أحد الأحياء بمفتاح أقصى شرق البليدة، حيث تسلل ثلاثة أشخاص نحو مركبة كانت مركونة بحظيرة الحي وقاموا بسرقتها والفرار بها نحو وجهة مجهولة.

من جهتها مصالح الأمن تلقت بلاغا بالواقعة ليتم إبلاغ نقاط المراقبة بالقطاع وتم تتبع المركبة وبعد مطاردة هوليودية تعرضت الشاحنة إلى حادث مرور على مستوى مدينة الأربعاء المجاورة، ما مكن من إلقاء القبض على اثنين من الفاعلين فيما يجري البحث على شريكهم الثالث الذي تمكن من الهروب وسط الظلام.