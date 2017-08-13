بحوزتهما أسلحة وذخيرة الارهابيان "ابو دجانة" و"المثنى" يسلمان نفسهما للجيش بجيجل

سلم إرهابيان نفسهما، صباح الجمعة للسلطات العسكرية بجيجل وبحوزتهما مسدسين رشاشين من نوع "كلاشنيكوف" و6 مخازن مملوءة، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم إرهابيان خطيران نفسهما للسلطات العسكرية في جيجل بإقليم الناحية العسكرية الخامسة، صبيحة أمس، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالمسمى "ب.عبد الحكيم" المكنى "أبو دجانة"، والذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1992، والإرهابي المسمى "ق.يزيد" المكنى "المثنى" الذي التحق بالجماعات الإجرامية سنة 1993، وكان بحوزتهما مسدسان رشاشان من نوع "كلاشنيكوف" و6 مخازن مملوءة".

ويضيف البيان، إلى أن عائلة الإرهابي "ق.يزيد" والمتكونة من الزوجة وخمسة أبناء، كانت قد سلمت نفسها للسلطات العسكرية بجيجل الناحية العسكرية الخامسة بتاريخ 30 جوان 2016 ودعته لتسليم نفسه والرجوع إلى كنف عائلته.

وأشار البيان أن وزارة الدفاع الوطني تدعو بالمناسبة، كل من تبقى من الإرهابيين لاغتنام هذه الفرصة، والعودة إلى جادة الصواب قبل فوات الأوان والاستفادة من التدابير القانونية السارية المفعول، على غرار الكثير ممن سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية.