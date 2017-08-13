كشفت الفنانة والمنتجة التلفزيونية ديما العربي طرقان وهي ابنة الفنان طرقان العربي طرقان على أنها "جزائرية مولودة بسوريا وهي ما تزال تملك جواز سفر جزائري" وتسافر به بين كل بلد وآخر، وعلى هذا الأساس، فكرت بزيارة بلدها والقيام بعدة جولات، شملت مدينتها الأصلية "سيق" في معسكر!
وأضافت ديما لدى نزولها ضيفة على النشرة الثقافية بقناة "الشروق نيوز"، أنها بدأت مسيرتها الفنية رفقة الوالد طرقان العربي طرقان في سن الثامنة، وذلك بعدما كان بحاجة إلى أصوات أطفال، فاستعان بها رفقة شقيقها، لتؤدي معه مجموعة من أغاني الشارة للرسوم المتحركة وقد لمعت أكثر مع مسلسلات الكارتون مثل "موكا موكا" وأيضا "الينبوع الصادق"، و"بيدابول".. وغيرها من الرسوم، سواء قدمتها بمفردها أو رفقة الوالد والعائلة، علما أن قصة المغامرة أخذتها إلى ما هو أبعد من الرسوم المتحركة نحو دبلجة المسلسلات والأفلام حيث بدأت تجربة في هذا الصدد بمصر حيث تقيم الآن رفقة عائلتها التي لديها شركة خاصة بالدبلجة، كما اقتحمت مؤخرا عالم الإخراج التلفزيوني وعملت كمساعدة مخرج في بعض المسلسلات الدرامية.
وكشفت الفنانة ديما أن والدها سيزور الجزائر قريبا بعدما تأخرت رحلته المقررة منذ رمضان الماضي، وهي الزيارة التي ينتظرها الجميع وتحديدا بعدما تردد أن العائلة تريد الاستقرار نهائيا بالجزائر، وتصفية أعمالها في سوريا ومصر، لكن لا شيء رسمي حتى الآن، في الوقت الذي كشفت فيه ديما أيضا عن قيامها بعديد الجولات السياحية لدى مكوثها بالجزائر، حيث زارت جبال الشريعة، وبجاية، وهران وأيضا سيق في معسكر وهي المدينة التي ينحدر منها الوالد والعائلة عموما.
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نجمة الغناء في شارات الرسوم المتحركة "ديما طرقان" للشروق نيوز:
أنا جزائرية مولودة في سوريا.. ووالدي سيزور بلده قريبا!
يوسف الحاج
كشفت الفنانة والمنتجة التلفزيونية ديما العربي طرقان وهي ابنة الفنان طرقان العربي طرقان على أنها "جزائرية مولودة بسوريا وهي ما تزال تملك جواز سفر جزائري" وتسافر به بين كل بلد وآخر، وعلى هذا الأساس، فكرت بزيارة بلدها والقيام بعدة جولات، شملت مدينتها الأصلية "سيق" في معسكر!
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وأضافت ديما لدى نزولها ضيفة على النشرة الثقافية بقناة "الشروق نيوز"، أنها بدأت مسيرتها الفنية رفقة الوالد طرقان العربي طرقان في سن الثامنة، وذلك بعدما كان بحاجة إلى أصوات أطفال، فاستعان بها رفقة شقيقها، لتؤدي معه مجموعة من أغاني الشارة للرسوم المتحركة وقد لمعت أكثر مع مسلسلات الكارتون مثل "موكا موكا" وأيضا "الينبوع الصادق"، و"بيدابول".. وغيرها من الرسوم، سواء قدمتها بمفردها أو رفقة الوالد والعائلة، علما أن قصة المغامرة أخذتها إلى ما هو أبعد من الرسوم المتحركة نحو دبلجة المسلسلات والأفلام حيث بدأت تجربة في هذا الصدد بمصر حيث تقيم الآن رفقة عائلتها التي لديها شركة خاصة بالدبلجة، كما اقتحمت مؤخرا عالم الإخراج التلفزيوني وعملت كمساعدة مخرج في بعض المسلسلات الدرامية.
وكشفت الفنانة ديما أن والدها سيزور الجزائر قريبا بعدما تأخرت رحلته المقررة منذ رمضان الماضي، وهي الزيارة التي ينتظرها الجميع وتحديدا بعدما تردد أن العائلة تريد الاستقرار نهائيا بالجزائر، وتصفية أعمالها في سوريا ومصر، لكن لا شيء رسمي حتى الآن، في الوقت الذي كشفت فيه ديما أيضا عن قيامها بعديد الجولات السياحية لدى مكوثها بالجزائر، حيث زارت جبال الشريعة، وبجاية، وهران وأيضا سيق في معسكر وهي المدينة التي ينحدر منها الوالد والعائلة عموما.