مغترب بفرنسا يزور جوازات سفر مقابل 5 آلاف أورو

نفذت مصالح الأمن مؤخرا، أمر قبض صادر عن محكمة الحراش، في حق مغترب جزائري وهو موظف بأحد البنوك الفرنسية، والمرفق بحكم غيابي يقضي بحبسه لمدة 4 سنوات، بعد تورطه في عملية تزوير طالت جوازي سفر لفائدة شخص آخر، كان يرغب في الحصول على جواز سفر فرنسي وبطاقة تعريف وطنية لذات البلد مقابل عمولة قدرها 5000 أورو.

المتهم مثل الخميس أمام محكمة الجنح بالحراش، لمعارضة الحكم الغيابي ومواجهة تهمة تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، بعد توقيفه على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، قبل أيام أثناء قدومه في رحلة من فرنسا، بعد أن كان متابعا بما نسب إليه، بناء على تصريحات أدلى بها شريكه والمستفيد من عملية التزوير، حيث أكد هذا الأخير خلال سماعه في المحاكمة السابقة، أن المتهم السالف الذكر تورط في تزوير جواز سفره الفرنسي مقابل مبلغ مالي. بالمقابل أكد المتهم الحالي بمثوله من جديد أمام المحكمة نهاية الأسبوع الفارط، انه لا علاقة له بتزوير الجواز، وأن التصريحات لم تكن إلا ذريعة لإلصاق التهمة به من قبل شخص يحاول النفاذ من عقوبته، وأمام كل ما ورد ذكره في الجلسة العلنية، التمس ممثل الحق العام تأييد الحكم المعارض فيه والمقدر بـ4 سنوات حبسا نافذا، فيما طالب دفاع المتهم إفادته بالبراءة لانقضاء الدعوى العمومية.