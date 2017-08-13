عام حبسا لـ3 رعايا أفارقة اعتدوا على الشرطة في العاصمة

سلطت محكمة الحراش بالعاصمة، عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دج، في حق ثلاثة رعايا أفارقة من جنسية مالية يتواجدون بالمؤسسة العقابية، عن تهمة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية والإقامة غير الشرعية، وإهانة هيئة نظامية، على خلفية الاعتداء الذي تعرض له عناصر شرطة المرور بالمحور الدوراني في المحمدية من قبل المتهمين، وأدى إلى إصابة شرطي بجروح بليغة خلال محاولته منعهم من التسول بالمكان.

وحسب ما ورد في جلسة المحاكمة، فقد قام المتهمون يوم الوقائع برد هجومي وعدم امتثالهم للأوامر الشرطة، بإخلاء الطريق العمومي والتوجه لمكان آخر من اجل ممارسة التسول الذي تعودوا عليه، لتسببهم في عرقلة عمل الشرطة خلال تنظيم حركة سير المركبات، حيث عمد أحد المتهمين بعد توجيه الشرطي له أوامر بإخلاء المكان، إلى استدعاء بقية رفقائه للانتقام والاعتداء على عنصر أمن مكلف بتنظيم حركة السير والمرور، تطلب نقله فورا إلى مصلحة الاستعجالات بعد إصابته بتمزق في شرايين يده جراء استعمال قضيب حديدي في الاعتداء، وحصوله على عجز جسدي لمدة 7 أيام حسب الشهادة الطبية المرفقة في الملف، وعلى أساس ذلك تم تطويق المكان بحاجز امني، وتحويل 3 منهم إلى المحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري، إلى جانب ذلك تأسست الخزينة العمومية والضحية المصاب أطرافا مدنيا في القضية، فيما أنكر المتهمون خلال مثولهم أمام القاضي كل ما نسب إليهم.