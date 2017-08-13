توقيف مهربين ببسكرة وإحباط عمليات أخرى بسوق أهراس وتبسة والطارف

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم الخميس من توقيف مهربين ببسكرة وحجز سيارتين محملتين بـ1500 علبة سجائر وإحباط محاولات تهريب 7686 لتر من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف.

وحسب بيان لوزارة الدفاع ففي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش يوم 07 سبتمبر، مهربين اثنين ببسكرة وحجزت سيارتين محملتين بـ1500 علبة سجائر، كما أحبطت بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف / ن.ع.5 محاولات تهريب 7686 لتر من الوقود.

وبتمنراست، أوقفت مفرزة أخرى للجيش سبعة مهربين وحجزت سيارة رباعية الدفع وكاشفين للمعادن، كما تم توقيف ثمانية أشخاص ضبطت بحوزتهم خمس بنادق صيد بطريقة غير شرعية ببني ونيف بالقطاع العملياتي بشار/ ن ع 3.