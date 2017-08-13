اتخذت المديرية العامة للأمن، إجراءات تسهيلية لاستقبال أفواج الحجاج العائدين إلى الجزائر عبر كافة المطارات بعد أدائهم لمناسك الحج.
وحسب بيان للمديرية العامة للأمن، فقد أمرت كافة أعوان الأمن على مستوى المطارات باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عملية استقبال أفواج الحجاج على مستوى المطارات بعد عودتهم من أداء فريضة الحج، وأشار إلى أن هذا الإجراء يدخل في إطار السعي لتحسين الخدمة العمومية ومد جسور التعاون وتعزيز التواصل بين المديرية العامة للأمن وأفراد المجتمع وشرائحه المختلفة، حيث حرصت المديرية حسب البيان على اتخاذ الإجراءات والتدابير التسهيلية اللازمة وسخرت الموارد البشرية والإمكانيات المادية لاستقبال أفواج الحجاج.
ومعلوم أن أولى رحلات العودة، كانت يوم الأربعاء الماضي، وستتواصل تباعا عبر خمس مطارات وهي الجزائر العاصمة وورقلة وقسنطينة ووهران وعنابة، إلى غاية 26 سبتمبر.
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إجراءات تسهيلية لاستقبال الحجاج في المطارات
إلهام، ب
صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية
اتخذت المديرية العامة للأمن، إجراءات تسهيلية لاستقبال أفواج الحجاج العائدين إلى الجزائر عبر كافة المطارات بعد أدائهم لمناسك الحج.
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وحسب بيان للمديرية العامة للأمن، فقد أمرت كافة أعوان الأمن على مستوى المطارات باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عملية استقبال أفواج الحجاج على مستوى المطارات بعد عودتهم من أداء فريضة الحج، وأشار إلى أن هذا الإجراء يدخل في إطار السعي لتحسين الخدمة العمومية ومد جسور التعاون وتعزيز التواصل بين المديرية العامة للأمن وأفراد المجتمع وشرائحه المختلفة، حيث حرصت المديرية حسب البيان على اتخاذ الإجراءات والتدابير التسهيلية اللازمة وسخرت الموارد البشرية والإمكانيات المادية لاستقبال أفواج الحجاج.
ومعلوم أن أولى رحلات العودة، كانت يوم الأربعاء الماضي، وستتواصل تباعا عبر خمس مطارات وهي الجزائر العاصمة وورقلة وقسنطينة ووهران وعنابة، إلى غاية 26 سبتمبر.