قالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصل هاتفيا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وذلك بتنسيق من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات المتعلقة بالأزمة الخليجية في ظل مساعي دولة الكويت لحلها عبر الطرق الدبلوماسية وعن طريق الحوار بين جميع الأطراف لضمان أمن واستقرار المنطقة.
وذكرت الوكالة أن الاتصال بين أمير دولة قطر وولي العهد السعودي جرى بناء على طلب من الرئيس الأميركي.
وأشارت إلى أن الطرفين اتفقا على ضرورة حل الأزمة الخليجية من خلال الجلوس إلى طاولة الحوار لضمان وحدة واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت أن أمير دولة قطر وافق على طلب ولي العهد السعودي بتكليف مبعوثين من كل دولة لبحث الأمور الخلافية بما لا يتعارض مع سيادة الدول.
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بطلب من دونالد ترامب
اتصال هاتفي بين أمير قطر وولي العهد السعودي
الجزيرة نت
قالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصل هاتفيا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وذلك بتنسيق من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
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جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات المتعلقة بالأزمة الخليجية في ظل مساعي دولة الكويت لحلها عبر الطرق الدبلوماسية وعن طريق الحوار بين جميع الأطراف لضمان أمن واستقرار المنطقة.
وذكرت الوكالة أن الاتصال بين أمير دولة قطر وولي العهد السعودي جرى بناء على طلب من الرئيس الأميركي.
وأشارت إلى أن الطرفين اتفقا على ضرورة حل الأزمة الخليجية من خلال الجلوس إلى طاولة الحوار لضمان وحدة واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت أن أمير دولة قطر وافق على طلب ولي العهد السعودي بتكليف مبعوثين من كل دولة لبحث الأمور الخلافية بما لا يتعارض مع سيادة الدول.