ناشد مكتب الاتحاد العام الطلابي الحر بجامعة البويرة وزير التعليم العالي من أجل التدخل ووضع حد لتدهور الخدمات الجامعية التي قال عنها إنها لا تساير الظروف البيداغوجية للطالب، مطالبا بتوسيع خطوط النقل عبر مختلف البلديات وتحسين ظروف العيش بمختلف الإقامات الجامعية وفق المعايير المتفق عليها.
الطلابي الحر، اعتبر من خلال بيانه، أن قطاع الخدمات الجامعية لا يمكن أن يكون في منأى عن الشق البيداغوجي. فهو مكمل له ولا راحة بيداغوجية للطالب ما لم توفر له راحة العيش بإقامته وظروف حياته الجامعية. وهو الواقع الذي قال إنه لا ينعكس على حال الخدمات الجامعية بجامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة على غرار النقص الحاد في وسائل النقل بالنسبة إلى بعض البلديات والاكتظاظ المسجل بغرف الإقامات الجامعية، فضلا عن نقص الأمن بها ونوعية الوجبات المقدمة بالمطاعم.
ومن هذا المنطلق، طالب مكتب الاتحاد العام الطلابي الحر بالبويرة بضرورة فتح خطوط نقل جديدة عبر بعض البلديات كآيت لعزيز، عين الترك، واد البردي.. مع إعادة النظر في مخطط النقل ككل، وكذا تسريع وتيرة الأشغال بإقامة البنات لتسليمها في القريب العاجل لما تشكله من أهمية في التخفيف من حدة الاكتظاظ بالإقامات الأخرى، وتدعيم الطاقم البشري من أعوان الأمن والعاملين فيها إضافة إلى غلق إقامة الذكور 140 مسكن أو كما وصفها بإقامة "غوانتانامو" باعتبارها كما قال إهانة للطالب بكل ما تعنيه الكلمة.
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طالب بتوسيع خطوط النقل وتحسين ظروف العيش بالإقامات
"الطلابي الحر" يشتكي من سوء الخدمات بجامعة البويرة
أحسن حراش
ناشد مكتب الاتحاد العام الطلابي الحر بجامعة البويرة وزير التعليم العالي من أجل التدخل ووضع حد لتدهور الخدمات الجامعية التي قال عنها إنها لا تساير الظروف البيداغوجية للطالب، مطالبا بتوسيع خطوط النقل عبر مختلف البلديات وتحسين ظروف العيش بمختلف الإقامات الجامعية وفق المعايير المتفق عليها.
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الطلابي الحر، اعتبر من خلال بيانه، أن قطاع الخدمات الجامعية لا يمكن أن يكون في منأى عن الشق البيداغوجي. فهو مكمل له ولا راحة بيداغوجية للطالب ما لم توفر له راحة العيش بإقامته وظروف حياته الجامعية. وهو الواقع الذي قال إنه لا ينعكس على حال الخدمات الجامعية بجامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة على غرار النقص الحاد في وسائل النقل بالنسبة إلى بعض البلديات والاكتظاظ المسجل بغرف الإقامات الجامعية، فضلا عن نقص الأمن بها ونوعية الوجبات المقدمة بالمطاعم.
ومن هذا المنطلق، طالب مكتب الاتحاد العام الطلابي الحر بالبويرة بضرورة فتح خطوط نقل جديدة عبر بعض البلديات كآيت لعزيز، عين الترك، واد البردي.. مع إعادة النظر في مخطط النقل ككل، وكذا تسريع وتيرة الأشغال بإقامة البنات لتسليمها في القريب العاجل لما تشكله من أهمية في التخفيف من حدة الاكتظاظ بالإقامات الأخرى، وتدعيم الطاقم البشري من أعوان الأمن والعاملين فيها إضافة إلى غلق إقامة الذكور 140 مسكن أو كما وصفها بإقامة "غوانتانامو" باعتبارها كما قال إهانة للطالب بكل ما تعنيه الكلمة.