عبر برنامج "الحدث": نقابي يفجر مفاجأة ضد بن غبريط!

كشف القيادي في التكتل النقابي المستقل، قويدر يحياوي مفاجأة من العيار الثقيل خلال مشاركته في برنامج "الحدث" على الشروق نيوز، حيث قال معلقا على قضية حذف البسملة من الكتب إنها تمثل استغباء لعقول الجزائريين، فالوزيرة فعلت ذلك واتهمت الناشرين رغم أن هؤلاء يعملون وفقا لدفتر شروط واضح وليس من صلاحياتهم القيام بحذف أي شيء أو إضافته!

يحياوي قال أيضا إن الوزيرة بن غبريط وخلال اجتماعها بالنقابيين اعترفت بوجود الصحفيين أن مصالحها قامت برفض بعض الكتب والاعتراض عليها بسبب الألوان، فإذا كانت قد فعلت ذلك لهذا السبب الذي يبدو هامشيا فلماذا لم ترفض الكتب بلا بسملة إن كان الأمر خطأ من الناشرين وليس مقصودا؟!