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عبر برنامج "الحدث":
نقابي يفجر مفاجأة ضد بن غبريط!
كشف القيادي في التكتل النقابي المستقل، قويدر يحياوي مفاجأة من العيار الثقيل خلال مشاركته في برنامج "الحدث" على الشروق نيوز، حيث قال معلقا على قضية حذف البسملة من الكتب إنها تمثل استغباء لعقول الجزائريين، فالوزيرة فعلت ذلك واتهمت الناشرين رغم أن هؤلاء يعملون وفقا لدفتر شروط واضح وليس من صلاحياتهم القيام بحذف أي شيء أو إضافته!
يحياوي قال أيضا إن الوزيرة بن غبريط وخلال اجتماعها بالنقابيين اعترفت بوجود الصحفيين أن مصالحها قامت برفض بعض الكتب والاعتراض عليها بسبب الألوان، فإذا كانت قد فعلت ذلك لهذا السبب الذي يبدو هامشيا فلماذا لم ترفض الكتب بلا بسملة إن كان الأمر خطأ من الناشرين وليس مقصودا؟!
نبيل - الجزائر2017/09/09 على 21:561
تعرفون السبب الحقيقي الخفي و راء ما يريدونه من اقامة جامعة او جامعات امريكية في الجزائر هو خلق و تكوين فئة مثقفة معارضة لنظام الدولة و قلب الموازين داخل الدولة الجزائرية برمتها .
سراب - الجزائر2017/09/09 على 21:582
بن غبريط ذكية و ماكرة
لما سُئِلت هل هي من أصول يهودية
كان ردها:" أنا ليست عُهُودية" كانت تقصد انها لا توفي بالعهد.