شهد الطريق السيار شرق غرب في شطره على مستوى منطقة واد الرخام مساء السبت، حادث مرور مروعا كاد أن يتسبب في مجزرة مرورية، إثر اصطدام شاحنة فقدت فراملها بأكثر من 12 سيارات كانت تسير في نفس الاتجاه، الأمر الذي خلف إصابة 13 شخصا بجروح متفاوتة تم تحويلهم إلى مستشفى البويرة لتلقي الإسعافات الضرورية.
الحادث وقع حسب روايات شهود بالقرب من نفق واد الرخام بالطريق السيار في اتجاه العاصمة، حيث تشهد أشغال إعادة تهيئة الطريق وغلق جزء منه، ونتج عن اصطدام تسلسلي بين شاحنة من نوع "شطاير" فقد سائقها السيطرة عليها بسبب خلل في فراملها وبين 12 سيارات من مختلف الأصناف كانت تسير ببطء في نفس الاتجاه، ليخلف الحادث إضافة إلى الأضرار المادية بالسيارات، إصابة 13 شخصا بجروح متفاوتة تم نقلهم من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مستشفى محمد بوضياف بالبويرة لتلقي الإسعافات الضرورية، حيث وجدت سيارات الإسعاف صعوبة كبيرة للوصول إلى عين المكان بسبب الازدحام المروري وغلق كل المنافذ مباشرة بعد وقوع الحادث.
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خلل في فرامل الشاحنة كاد أن يخلف مجزرة مرورية
13 جريحا في اصطدام تسلسلي بين شاحنة و 12 سيارة بالطريق السيار
أحسن حراش
شهد الطريق السيار شرق غرب في شطره على مستوى منطقة واد الرخام مساء السبت، حادث مرور مروعا كاد أن يتسبب في مجزرة مرورية، إثر اصطدام شاحنة فقدت فراملها بأكثر من 12 سيارات كانت تسير في نفس الاتجاه، الأمر الذي خلف إصابة 13 شخصا بجروح متفاوتة تم تحويلهم إلى مستشفى البويرة لتلقي الإسعافات الضرورية.
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الحادث وقع حسب روايات شهود بالقرب من نفق واد الرخام بالطريق السيار في اتجاه العاصمة، حيث تشهد أشغال إعادة تهيئة الطريق وغلق جزء منه، ونتج عن اصطدام تسلسلي بين شاحنة من نوع "شطاير" فقد سائقها السيطرة عليها بسبب خلل في فراملها وبين 12 سيارات من مختلف الأصناف كانت تسير ببطء في نفس الاتجاه، ليخلف الحادث إضافة إلى الأضرار المادية بالسيارات، إصابة 13 شخصا بجروح متفاوتة تم نقلهم من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مستشفى محمد بوضياف بالبويرة لتلقي الإسعافات الضرورية، حيث وجدت سيارات الإسعاف صعوبة كبيرة للوصول إلى عين المكان بسبب الازدحام المروري وغلق كل المنافذ مباشرة بعد وقوع الحادث.