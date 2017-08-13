لا تزال عائلة السيد لخضر نصايفية الساكن ببلدية عين الزانة الحدودية التي تبعد 35 كلم عن مدينة سوق أهراس، تعيش حالة من الهلع والخوف الكبيرين بسبب الاختفاء المفاجئ والغامض لابنها منصور البالغ من العمر 22 سنة منذ حوالي 20 يوما دون سماع أي اخبار عنه.
"الشروق" زارت العائلة ونقلت صرخات الاستغاثة التي وجهوها عبر صفحات الشروق لعل وعسى أن يسمعوا أخبارا أو أي معلومة عن ابنهم الذي حولت قضية اختفائه حياتهم إلى جحيم، الشروق اليومي التقت بوالده ووالدته اللذان ابديا تخوفهما من أن يكون ابنهما تعرض لاعتداء، خاصة وان الجميع من مواطنين ومصالح الدرك الوطني شنوا حملة واسعة للبحث عنه استعملت فيها الكلاب المدربة، لكن دون جدوى رغم أنها امتدت إلى الجبال.
وأبدت والدة الشاب المختفي خوفها على مصيره، متحدثة عن تلقيه تهديدات، ليخرج في ذات اليوم وفي حدود الساعة الخامسة مساء دون رجعة، أين شن أفراد عائلته رحلة بحث كبيرة لدى أقربائه وأصحابه وشمل البحث أماكن اعتاد الذهاب اليها، لكن دون جدوى. وقد وجه جميع أفراد العائلة نداءاتهم إلى كل من يملك معلومة عن ابنهم من ذوي البر والإحسان وإخبارهم، خاصة وأن والدته ووالده لم يعودا يقويان على تحمل فراق ابنهما كل هذه المدة، وتبقى عمليات التحري والبحث متواصلة من طرف فرقة الدرك الوطني ببلدية عين الزانة من أجل التوصل إلى أي معلومات تفيد بمكان تواجده.
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لا تزال عائلة السيد لخضر نصايفية الساكن ببلدية عين الزانة الحدودية التي تبعد 35 كلم عن مدينة سوق أهراس، تعيش حالة من الهلع والخوف الكبيرين بسبب الاختفاء المفاجئ والغامض لابنها منصور البالغ من العمر 22 سنة منذ حوالي 20 يوما دون سماع أي اخبار عنه.
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"الشروق" زارت العائلة ونقلت صرخات الاستغاثة التي وجهوها عبر صفحات الشروق لعل وعسى أن يسمعوا أخبارا أو أي معلومة عن ابنهم الذي حولت قضية اختفائه حياتهم إلى جحيم، الشروق اليومي التقت بوالده ووالدته اللذان ابديا تخوفهما من أن يكون ابنهما تعرض لاعتداء، خاصة وان الجميع من مواطنين ومصالح الدرك الوطني شنوا حملة واسعة للبحث عنه استعملت فيها الكلاب المدربة، لكن دون جدوى رغم أنها امتدت إلى الجبال.
وأبدت والدة الشاب المختفي خوفها على مصيره، متحدثة عن تلقيه تهديدات، ليخرج في ذات اليوم وفي حدود الساعة الخامسة مساء دون رجعة، أين شن أفراد عائلته رحلة بحث كبيرة لدى أقربائه وأصحابه وشمل البحث أماكن اعتاد الذهاب اليها، لكن دون جدوى. وقد وجه جميع أفراد العائلة نداءاتهم إلى كل من يملك معلومة عن ابنهم من ذوي البر والإحسان وإخبارهم، خاصة وأن والدته ووالده لم يعودا يقويان على تحمل فراق ابنهما كل هذه المدة، وتبقى عمليات التحري والبحث متواصلة من طرف فرقة الدرك الوطني ببلدية عين الزانة من أجل التوصل إلى أي معلومات تفيد بمكان تواجده.