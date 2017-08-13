تفتتح المهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة الإثنين ندى الريحان: جديدي سينغل "ما تخلينيش" ومشاركة ببرنامج "كوك أستوديو" على "الشروق TV"

كشفت الفنانة ندى الريحان لـ"الشروق"، أنها ستكون نجمة افتتاح المهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة المزمع إقامته بولاية تيارت قريبا، كاشفة أن جديدها المتمثل في الأغنية "السينغل" التي طرحتها مؤخرا بعنوان "ما تخلينيش" تحقق نجاحا لافتا بين محبيها، خاصة وأن الأغنية تحمل نكهة مميزة وجديدة حسبها.

وأضافت الريحان في تصريحها لـ"الشروق"، أنها من المرتقب أن تطل عبر شاشة "الشروقTV" من خلال برنامج موسيقي جديد بعنوان "كوك أستوديو" الذي صوّر مؤخرا بالدار البيضاء في المغرب، على أن يبدأ عرضه في نوفمبر القادم. وهو البرنامج الذي شهد مشاركة عديد الأسماء الكبيرة على غرار الفنان القبائلي إيدير، الشابة الزهوانية، كاديرالجابوني، الشابة يمينة، نعيمة عبابسة، خريجة برنامج "أراب غوت تالنت1" داليا شيح، وغيرهم.

بالعودة للطبعة الثالثة للمهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة، فإن التظاهرة ستنطلق اعتبارا من يوم غد 11 سبتمبر وتستمر إلى غاية 13 منه بتيارت، حـيث ستحمل هذه الطبعة "الجديد" مقارنة بالطبعتين الماضيتين؛ وذلك من خلال استحداث جوائز جديدة تخص أحسن كلمات وأحسن أداء وأحسن لحن، بالإضافة إلى جوائز ستتوَّج بها الفرق الثلاث الأولى في إطار المسابقة. كما ستضم لجنة التحكيم كلا من الشاعر سليمان جوادي والفنانين محمد لعراف ويوسفي توفيق ومعطي كمال. علما أن 15 ولاية أكدت حتى الآن مشاركتها في الطبعة الثالثة للمهرجان من خلال فرقة واحدة لكل ولاية، فيما يُنتظر أن تشارك ولاية تيارت المنظمة بثلاث فرق. وستقام بالمناسبة معارض للصور الفوتوغرافية للطبعتين الأولى والثانية للمهرجان، وصور روّاد الأغنية الملتزمة بالجزائر، بالإضافة إلى حفلات فنية من تنشيط الفنانة ندى الريحان، التي ستحيي حفل الافتتاح كما ذكرنا وكذا الفنانين: محمد لعراف ويوسفي توفيق ونصر الدين البليدي.