اهتزت بلدية الجمعة بن حبيبي، الواقعة شرقي ولاية جيجل، على الطريق الوطني رقم 43، ليلة السبت، على وقع جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها، ربّ أسرة يبلغ من العمر 46 سنة، أب لخمسة أبناء أكبرهم في الثامنة عشرة من العمر، في مشهد مرعب، أمام أنظار العشرات من المواطنين وأهل البلدة الذين كانوا مدعوين إلى حفل زواج بوسط مدينة الجمعة بن حبيبي.
وبحسب مصادر "الشروق"، فإنّ الضحيّة البالغ من العمر 46 سنة، متزوج وأب لخمسة أبناء، باتريوت سابق، كان يحمل بندقية صيد على كتفه، وكان يحاول فضّ نزاع بين ابن عمه الذي يبلغ من العمر 26 عاما، ووالده الذي هو عمه، بحيث كان المتهم يهدد والده بالقتل باستعمال خنجر كان يحمله في يده، وكان الضحية يلوح بالبندقية قصد إبعاد المتهم عن والده (والد المتهم)، غير أن ّ المتهم باغت الضحية موجها إليه طعنة قاتلة في الصدر، أسقطته أرضا، وما هي إلا لحظات حتى أصبح يسبح في بركة من الدماء، أمام أنظار الجميع، ما جعل العرس يتحول إلى مأتم.
وبينما حاول الحضور إنقاذ الضحية، بالإسراع في تحويله إلى مستشفى الميلية، عن طريق وحدة الحماية المدنية لمنطقة بلغيموز المجاورة، غير أن الضحية فارق الحياة في الطريق إلى المستشفى بسبب النزيف الذي تعرض له، لتتدخل على الفور وحدات الدرك الوطني للفرقة الإقليمية لبلدية الجمعة، التي سارعت إلى توقيف الجاني المفترض وتحويله على مقر الفرقة في انتظار عرضه على قاضي التحقيق بمحكمة الميلية الابتدائية شرقي جيجل، نهار اليوم.
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الضحية كان يريد منع المتهم من الاعتداء على والده
شاب يقتل ابن عمه في عرس بجيجل
أحمد زقاري
اهتزت بلدية الجمعة بن حبيبي، الواقعة شرقي ولاية جيجل، على الطريق الوطني رقم 43، ليلة السبت، على وقع جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها، ربّ أسرة يبلغ من العمر 46 سنة، أب لخمسة أبناء أكبرهم في الثامنة عشرة من العمر، في مشهد مرعب، أمام أنظار العشرات من المواطنين وأهل البلدة الذين كانوا مدعوين إلى حفل زواج بوسط مدينة الجمعة بن حبيبي.
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وبحسب مصادر "الشروق"، فإنّ الضحيّة البالغ من العمر 46 سنة، متزوج وأب لخمسة أبناء، باتريوت سابق، كان يحمل بندقية صيد على كتفه، وكان يحاول فضّ نزاع بين ابن عمه الذي يبلغ من العمر 26 عاما، ووالده الذي هو عمه، بحيث كان المتهم يهدد والده بالقتل باستعمال خنجر كان يحمله في يده، وكان الضحية يلوح بالبندقية قصد إبعاد المتهم عن والده (والد المتهم)، غير أن ّ المتهم باغت الضحية موجها إليه طعنة قاتلة في الصدر، أسقطته أرضا، وما هي إلا لحظات حتى أصبح يسبح في بركة من الدماء، أمام أنظار الجميع، ما جعل العرس يتحول إلى مأتم.
وبينما حاول الحضور إنقاذ الضحية، بالإسراع في تحويله إلى مستشفى الميلية، عن طريق وحدة الحماية المدنية لمنطقة بلغيموز المجاورة، غير أن الضحية فارق الحياة في الطريق إلى المستشفى بسبب النزيف الذي تعرض له، لتتدخل على الفور وحدات الدرك الوطني للفرقة الإقليمية لبلدية الجمعة، التي سارعت إلى توقيف الجاني المفترض وتحويله على مقر الفرقة في انتظار عرضه على قاضي التحقيق بمحكمة الميلية الابتدائية شرقي جيجل، نهار اليوم.