جمركيون يتورطون في اختفاء حاوية مواد تجميل من ميناء وهران

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة جنح وهران، الأسبوع الفارط، توقيع عقوبات تراوحت ما بين سنتين و5 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة. في حق 4 جمركيين من رتب مختلفة، عن تهم سوء استغلال الوظيفة، التزوير واستعمال مزور، على خلفية تورط المعنيين في فعل اختفاء حاوية محملة بمواد تجميل من ميناء وهران.

تفيد مجريات الجلسة التي حضرتها "الشروق"، بأن الضحية الممثل في شخص مستورد، كان قد برمج استلامه 5 حاويات مواد تجميل بميناء وهران نهاية السنة الفارطة قادمة من فرنسا، فتفاجأ عند موعد الاستلام بوجود 4 حاويات فقط، الفعل الذي استدعاه إلى توقيع شكوى لدى مصالح الأمن. وانتهت التحقيقات إلى تورط 4 جمركيين من رتب مختلفة في فعل اختفاء الحاوية، وتم اكتشاف أن الملف الذي يخص الحاويات به بعض التجاوزات، فضلا عن التلاعب بالتصريح الجمركي الخاص بهذه الحاويات.

وعليه، أمام هذه الحقائق، تمت المتابعة في الجمركية المعنيين، الذين نفوا ما نسب إليهم من أفعال، بداعي أن الفعل الحاصل لا يمت لهم بصلة. ليلتمس وكيل الجمهورية الأحكام المذكورة أعلاه، في انتظار النطق بالحكم.