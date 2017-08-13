الجريمة وقعت نهارا وسط حي سكني مقتل شاب وجرح شقيقه خلال شجار بميلة

اهتزت، ظهر السبت، مدينة وادي العثمانية 18كلم جنوب عاصمة الولاية ميلة، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب يدعى ل.محمد يبلغ من العمر 32 سنة مقيم بحي أول نوفمبرـ النوامر ـ التابع لبلدية وادي العثمانية جنوب ميلة، وإصابة شقيقه المسمى ل.ع بجروح خطيرة على مستوى البطن.

الجريمة حسب مصادر الشروق اليومي وقعت في حدود الساعة الواحدة زوالا من ظهر أمس السبت، أين وقعت مناوشات بين الضحية الذي كان رفقة شقيقه والمشتبه فيه المسمى ب.أ البالغ من العمر27 سنة الذي كان هو الآخر رفقة صديق له أثناء ووقوع الشجار، حيث أخرج خنجرا وصوبه مباشرة إلى صدر الضحية، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة على طاولة الجراحة بمستشفى بوخشم ببلدية وادي العثمانية، ظهر أمس. عناصر الأمن وفور سماعها الخبر انتقلت إلى ساحة الجريمة واستطاعت التعرف على هوية المشتبه فيهما.

وبالعودة إلى الحادثة، فإن الضحية تعرض لطعنة سكين على مستوى الصدر فيما تعرض شقيقه وهو في العقد الثاني من العمر إلى جروح على مستوى البطن نقل في حالة حرجة إلى مستشفى المدينة لتلقي العلاج اللازم، وهذا عقب شجار نشب بين الضحيتين والمشتبه فيهما، ليغرس أحدهما خنجرا بجسد الضحية، تاركا إياه يسبح وسط بركة من الدماء، ويفر إلى وجهة مجهولة عقب تنفيذ جريمته النكراء وسط ذهول أهل الحي الذين أصيبوا بصدمة جراء المشهد الدرامي الذي حضروا أطواره ليقوموا على الفور بإسعاف الضحيتين اللذين حولا إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى البلدة أين لفظ محمد أنفاسه الأخيرة متأثرا بالجراح البليغة التي أصابته جراء طعنه بالخنجر وكمية الدم التي نزفها، فيما لا يزال شقيقه يتلقى العلاج المكثف بالعناية المركزة.

وقد حولت جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث، بمستشفى بوخشم في انتظار عرضها على الطبيب الشرعي، وأشار المصدر إلى أن المصالح الأمنية تواصل التحقيق في الجريمة التي لا تزال أسبابها غامضة ومجهولة وتسعى إلى توقيف الفاعل الذي حددت هويته ويرجح بأنه يقطن وسط مدينة وادي العثمانية. للإشارة فإن ولاية ميلة وخاصة مدينة القرارم قوقة شهدت في أول أيام عيد الأضحى المبارك الفارط جريمة قتل بمنطقة المنظر الجميل راح ضحيتها شاب لا يتجاوز عمره الـ18 سنة على يد تلميذ قاصر يبلغ من العمر 16 سنة ويدرس بالطور الثانوي.