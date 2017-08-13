برمجت رحلة جوية منتظمة لأداء مناسك العمرة من قبل شركة الخطوط الجوية الجزائرية بين ورقلة (الجزائر) والبقاع المقدسة (العربية السعودية)، وذلك ابتداء من 29 أكتوبر القادم، وهذا حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن المديرية الجهوية للخطوط الجوية الجزائرية التي يقع مقرها بورقلة.
وسيكون هذا الخط الجوي الدولي /ذهابا وإيابا/ مرة في الأسبوع عبر طائرة شحن كبيرة والتي ستضمن في نفس الوقت رحلة على الخطوط الداخلية (الجزائر- ورقلة - الجزائر) بعدد يفوق 269 مقعد وحمولة للبضائع من 10 إلى 17 طنا مما سيسمح للمصدرين والمستوردين بشحن بضائعهم بين البلدين، كما أشار بيان صادر من المديرية الجهوية للجوية الجزائرية .
وستكون رحلات الإقلاع من مطار عين البيضاء (ورقلة) نحو جدة (العربية السعودية) كل يوم أربعاء، فيما برمجت رحلات الإياب نحو مطار ورقلة انطلاقا من المدينة المنورة (العربية السعودية) كل يوم خميس، مثل ما تم شرحه بالتفصيل في ذات الوثيقة .
ويأتي هذا الخط الجوي المرتقب الذي سيضاف إلى عديد الرحلات المماثلة المبرمجة منذ 2013 لنقل المعتمرين نحو البقاع المقدسة انطلاقا من مطار ورقلة في إطار سلسلة التدابير التي اتخذت خلال الزيارة الأخيرة للمسؤول الأول للجوية الجزائرية التي قام بها إلى هذه الولاية من جنوب شرقي البلاد .
ومن بين الإجراءات المتخذة والرامية إلى ترقية خدمات النقل الجوي للمسافرين وحركية شحن البضائع، فتح في القريب لخط دولي جديد منتظم بين حاسي مسعود (ولاية ورقلة) والعاصمة التونسية، وتدعيم الأنشطة الاقتصادية (إستيراد وتصدير) على مستوى مطارات ورقلة وغرداية والوادي، وكذلك تحسين شروط العمل لمستخدمي المؤسسة مثل ما أشير إليه.
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رحلة جوية منتظمة بين ورقلة والبقاع المقدسة
ق.م
برمجت رحلة جوية منتظمة لأداء مناسك العمرة من قبل شركة الخطوط الجوية الجزائرية بين ورقلة (الجزائر) والبقاع المقدسة (العربية السعودية)، وذلك ابتداء من 29 أكتوبر القادم، وهذا حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن المديرية الجهوية للخطوط الجوية الجزائرية التي يقع مقرها بورقلة.
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وسيكون هذا الخط الجوي الدولي /ذهابا وإيابا/ مرة في الأسبوع عبر طائرة شحن كبيرة والتي ستضمن في نفس الوقت رحلة على الخطوط الداخلية (الجزائر- ورقلة - الجزائر) بعدد يفوق 269 مقعد وحمولة للبضائع من 10 إلى 17 طنا مما سيسمح للمصدرين والمستوردين بشحن بضائعهم بين البلدين، كما أشار بيان صادر من المديرية الجهوية للجوية الجزائرية .
وستكون رحلات الإقلاع من مطار عين البيضاء (ورقلة) نحو جدة (العربية السعودية) كل يوم أربعاء، فيما برمجت رحلات الإياب نحو مطار ورقلة انطلاقا من المدينة المنورة (العربية السعودية) كل يوم خميس، مثل ما تم شرحه بالتفصيل في ذات الوثيقة .
ويأتي هذا الخط الجوي المرتقب الذي سيضاف إلى عديد الرحلات المماثلة المبرمجة منذ 2013 لنقل المعتمرين نحو البقاع المقدسة انطلاقا من مطار ورقلة في إطار سلسلة التدابير التي اتخذت خلال الزيارة الأخيرة للمسؤول الأول للجوية الجزائرية التي قام بها إلى هذه الولاية من جنوب شرقي البلاد .
ومن بين الإجراءات المتخذة والرامية إلى ترقية خدمات النقل الجوي للمسافرين وحركية شحن البضائع، فتح في القريب لخط دولي جديد منتظم بين حاسي مسعود (ولاية ورقلة) والعاصمة التونسية، وتدعيم الأنشطة الاقتصادية (إستيراد وتصدير) على مستوى مطارات ورقلة وغرداية والوادي، وكذلك تحسين شروط العمل لمستخدمي المؤسسة مثل ما أشير إليه.